Ti è caduto giù troppo sale mentre cucinavi? Niente paura. Esistono dei modi per rimediare.

Quando si prepara un piatto, che si tratti di un primo, un contorno o un secondo, uno degli aspetti più importanti è quello di saper dosare il sale. Sebbene ognuno di noi abbia preferenze diverse in base alla quantità di questa pregiata spezia, ci sono infatti dei limiti che non andrebbero mai superati, sia in un senso che nell’altro.

Eppure, a tutti prima o poi è capitato di trovarsi a salare troppo un piatto, magari quando questo era ormai quasi pronto. Un momento drammatico nel quale ci si trova a chiedersi se lasciare tutto com’è e rischiare o se buttare quanto preparato e ricominciare da capo. La verità è che esiste anche una terza opzione che è quella di rimediare. Come? Scopriamolo insieme.

Come rimediare quando in cucina si usa troppo sale

Sappiamo tutte come la preparazione di un buon piatto sia spesso importante al fine di riprendersi dopo una giornata pesante o per farsi belli con amici e parenti. A volte, però, nonostante tutto l’impegno, ci sono degli errori che rischiano di mandare a monte i piani fatti. Uno tra tutti? Aggiungere troppo sale a ciò che si sta preparando.

Un errore comune ma che al contempo mette sempre in crisi, sopratutto se si è a corto di tempo. Per fortuna, ci sono delle soluzioni semplici e immediate che si possono mettere in pratica ed oggi vedremo quelle più efficaci.

Aggiungere più acqua. Quando si sta cucinando qualcosa con dell’acqua e si mette troppo sale, un buon modo per rimediare in corsa è quello di aggiungere dell’altra acqua. In questo modo, il sale andrà diminuendo diventando meno presente. Un accorgimento che non va invece usato con pasta o riso. In tal caso è preferibile cambiare l’acqua e sciacquare l’alimento rimettendolo a cuocere in acqua non salata.

Aggiungere della panna. Se si sta preparando del ragù o qualcosa a cui si può aggiungere più gusto, un buon modo per allentare il sale in su è quello di aggiungere della panna da cucina (ovviamente non salata). Questa aiuterà a donare un sapore diverso che renderà meno evidente la presenza di sale in eccesso.

LEGGI ANCHE -> Crema pasticcera perfetta? Ti sveliamo gli errori da non fare mai!

Aggiungere delle fette di mela verde. La mela verde dona un sapore dolciastro che può far sentire meno quello del sale. Aggiungerla ad uno spezzatino o a delle verdure con troppo sale può portare sollievo alla ricetta. E tutto conferendole un sapore particolare.

Imparare a risolvere con leggerezza gli errori che a tutti capitano in cucina è sicuramente un buon modo per cucinare più rilassati e con la certezza di poter comunque contare sul risultato. Cosa che da oggi sarà possibile fare anche quando si esagera un po’ con il sale.