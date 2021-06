Gianni Sperti pubblica una foto su Instagram: i fans notano un dettaglio sul suo viso e lo inondano di commenti. Lui risponde così.

Una foto di Gianni Sperti scatena i commenti dei fans a cui l’opinionista di Uomini e donne ha risposto con un post chiarissimo. Sperti non ha mai nascosto di aver fatto un ritocchino, ma l’ultima foto ha scatenato nuovamente la polemica. Molti fans, infatti, hanno commentato l’ultima foto notando il cambiamento dei lineamenti del viso dell’opinionista.

Di fronte a tali commenti, Sperti ha deciso di rispondere mettendo a tacere tutti gli haters e spiegando di non essere ricorso nuovamente alla chirurgia plastica.

Gianni Sperti risponde alla polemica sui ritocchini: “Spero riusciate a formire più serenamente”

“Ma cosa hai fatto alla faccia?”, “Perchè stravolgi così il viso?”, “Ti adoro, però troppo in viso”: sono questi alcuni dei commenti sotto la foto che vedete qui in alto che hanno spinto Gianni Sperti a rispondere chiarendo di non essersi sottoposto a nessun altro ritocchino.

“La foto è stata scattata lo stesso giorno in cui ho scattato le foto degli ultime tre giorni” – ha inizialmente scritto l’opinionista di Uomini e Donne che ha ammesso di non sentire ancora la mancanza di Tina Cipollari.

“Non avendo le siringhe portatili è impossibile che io abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l’altro. In quella foto ho un’espressione diversa che a me piace. Capisco che a qualcuno possa non piacere, ma anche meno grazie”, ha aggiunto Sperti.

“Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino. Ora spero riusciate a dormire più serenamente”, ha concluso l’opinionista.

LEGGI ANCHE—>Uomini e Donne torna in tv | Gianni Sperti: “Nulla ci impedisce di sognare”

Non è la prima volta che Sperti si ritrova a dover rispondere a commenti di questo tipo. Recentemente, inoltre, rispondendo alle domande dei fans, a chi gli ha chiesto dei ritocchi estetici, ha risposto: “Qualcosa si, ma il minimo indispensabile nonostante molti siano convinti che abbia ritoccato completamente tutto il viso”.

Dopo l’ennesimo chiarimento, le polemiche sui presunti ritocchi estetici di Sperti cesseranno o ricominceranno con la pubblicazione della prossima foto?