Per un makeup perfetto, i rossetti vanno scelti con cura. A maggior ragione sei sei mora! Non tutti i colori fanno al tuo caso. Ecco come devi scegliere.

Con l’inizio della bella stagione ci sentiamo più positive. Complici le temperature più miti, ci carichiamo di voglia di vivere, energie ed entusiasmo! Desideriamo sentirci più belle e seducenti. Mettiamo da parte gli abiti pesanti invernali e sfoggiamo mise più fresche e sbarazzine, in tinte pastello.

Ma non c’è look davvero perfetto senza il makeup giusto! Stiamo attente a tutto: capelli, ciglia, sopracciglia, unghie, occhi, naso e bocca! Quando si tratta di trucco, siamo sempre alle ricerca del consiglio gusto per non sbagliare.

Ci adoperiamo perché sappiamo bene che basta davvero poco per passare da un makeup bello, semplice e naturale al terribile ‘effetto mascherone’. E dobbiamo assolutamente evitarlo! Ecco perché, per prima cosa, dobbiamo fare una buona base viso utilizzando il fondotinta giusto, perfetto per la nostra carnagione.

Per un makeup impeccabile, la bocca ha il suo perché. Bisogna truccarla bene, senza eccessi e, soprattutto, scegliendo i prodotto giusti. Se sei mora, sappi che alcuni rossetti ti stanno meglio di altri. Ti sveliamo tutti i trucchi per non sbagliare nella scelta!

Se sei mora, scopri quali sono i rossetti che ti donano

Chi l’ha detto che, per le labbra di una mora, è preferibile un trucco nude? Nulla di più sbagliato! Ci sono tante nuance assolutamente perfette. La regola d’oro, però, è sempre la stessa: mai esagerare! Detto ciò, vediamo quali sono i rossetti che ti donano di più, se sei mora, considerando il colore di pelle, occhi e capelli. Piccoli consigli per truccare le labbra in modo perfetto!

Rossetto rosso – E’ un must have da tenere sempre nel beauty case! E’ perfetto per esaltare carnagione e labbra delle brunette! L’effetto finale è molto bello, perché si crea un contrasto naturale con il colore dei capelli. Ovviamente, se sei mora, scegli il rossetto rosso individuando bene il tuo sottotono in base alla stagione. In estate, punta tutto su un rossetto rosso fuoco o aranciato

– E’ un must have da tenere sempre nel beauty case! E’ perfetto per esaltare carnagione e labbra delle brunette! L’effetto finale è molto bello, perché si crea un contrasto naturale con il colore dei capelli. Ovviamente, se sei mora, scegli il rossetto rosso individuando bene il tuo sottotono in base alla stagione. In estate, punta tutto su un rossetto rosso fuoco o aranciato Rossetto rosa – Anche questo colore è fantastico! In particolare, sulle labbra delle more, sta molto bene il rosa indiano. La colorazione è simile a quelle del magenta ma è più brillante. Si adatta bene a tutti gli incarnati, indipendentemente da un sottotono caldo o freddo.

LEGGI ANCHE –> Makeup: il contouring semplice per ingrandire le labbra

Se hai pelle occhi e capelli scuri allora, ti stanno bene questi colori. Puoi spaziare dal rosa pallido al rosa acceso che vira al corallo, fino ad arrivare al rosso cardinale e al più tradizionale rosso porpora.

Se sei mora con occhi e carnagione chiara, allora devi assolutamente usare questo rossetto per esaltare le tue labbra. E’ il blushing rose, una tonalità con più gradazioni, dal rosa pallido al rosa antico. Comunque, per le brunette, è perfetto anche il rosa pesca.

Ovviamente, per completare il trucco labbra, puoi fare il contouring. Ma non esagerare! Ricorda sempre di ingrandire leggermente le labbra, quanto basta, e creando delle zone di luce e d’ombra. Nella nostra sezione makeup puoi trovare articoli specifici che ti aiuteranno ad acquisire la tecnica giusta.