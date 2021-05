Un trucco labbra perfetto può fare una differenza enorme: trasforma un make up qualunque in un trucco da diva, rende indimenticabili ed è un’arma di seduzione: ecco come realizzarlo!

Nel corso del 2020 il trucco labbra è stato molto trascurato, soprattutto a causa del fatto che era continuamente nascosto dalla mascherina. Ora che per fortuna si sta gradualmente tornando alla normalità è il momento di sfoggiare un trucco labbra memorabile ma soprattutto in grado di resistere al cibo, ai cocktail e … ai baci!

I (semplicissimi) segreti per un trucco labbra perfetto

Innanzitutto è bene fare una premessa: anche se il trucco labbra scuro fa un enorme effetto, realizzare con attenzione un trucco labbra più naturale o addirittura nude è un’ottima idea.

Truccando le labbra a regola d’arte è possibile infatti correggere piccole imperfezioni e asimmetrie, esaltare la bocca e dare al make up un effetto curato e attraente.

La regola d’oro però non va mai dimenticata: se si decide di puntare su un trucco labbra d’impatto è assolutamente necessario truccare in maniera leggera gli occhi, che sono l’altro grande polo di attrazione dello sguardo quando si osserva un volto truccato.

L’obiettivo è ottenere un look armonioso ed equilibrato, senza finire con il creare un make up eccessivo o addirittura sgradevole.

1. Utilizza il primer labbra

Il primer è un prodotto preziosissimo per ottenere un trucco labbra compatto e omogeneo. Tutte sappiamo quanto sia importante l’esfoliazione e l’idratazione delle labbra con prodotti appositi e quanto questa beauty routine debba essere ripetuta costantemente per ottenere risultati duraturi.

Anche la cura più attenta, però, potrebbe non essere sufficiente per fornire una base adeguata a realizzare un trucco labbra perfetto.

Per questo motivo i make up artisti utilizzano il primer anche sulle labbra. Esattamente come il prodotto per il viso, il primer riempie le piccole crepe che si trovano sulla superficie della pelle e che sono particolarmente evidenti sulle labbra, soprattutto su quelle secche e screpolate.

Il primer ci permetterà di creare in pratica una tela omogenea sulla quale andare a realizzare il trucco e, inoltre, renderà il make up più duraturo. Si tratta di un cosmetico fondamentale soprattutto se si prediligono prodotti cremosi e molto scriventi, che tendono a sbavare facilmente.

2. Acquista una matita di cera

La matita di cera è un cosmetico piuttosto nuovo e abbastanza rivoluzionario. Serve a delineare e correggere il contorno labbra creando una sorta di barriera oltre la quale il trucco (rossetto, matita, glossu eccetera) non riesce a spingersi.

È possibile acquistare sia matite di cera sottili sia matite di cera più spesse. Naturalmente molto dipende dalle abitudini di chi utilizza il prodotto e anche dall’uso che se ne intende fare, ma bisogna tener presente che la matita sottile è perfetta per realizzare il contorno, cosa che risulta più difficoltosa con la matita dalla mina spessa, ma quest’ultima è ideale per ricoprire interamente le labbra prima di applicare il trucco e, pertanto, può essere considerata il perfetto connubio tra matita di cera e primer.

3. Incorniciare le labbra con un correttore molto chiaro

Un contorno di colore chiaro è in grado di aumentare le dimensioni dell’oggetto incorniciato, mentre un contorno di colore scuro ottiene l’effetto esattamente contrario.

Per realizzare un trucco labbra volumizzante è un’ottima idea utilizzare un correttore di un tono più chiaro del tono della pelle per realizzare una sorta di “cornice” intorno alla bocca.

Si consiglia di utilizzare un correttore molto compatto e molto coprente e di evitare quelli fluidi e con un applicatore a penna, anche se di certo sarebbero più semplici da utilizzare a questo scopo.

Il motivo alle spalle di questa scelta sta nel fatto che i correttori fluidi, esattamente come tutti gli altri prodotti di questo tipo, tendono a muoversi e mescolarsi agli altri prodotti.

Dal momento che il movimento della pelle favorisce moltissimo il “movimento” del prodotto e che la bocca è una delle parti più mobili del nostro viso, scegliere un correttore troppo liquido sarebbe davvero una scelta disastrosa.

È possibile “incorniciare” le labbra con il correttore sia dopo sia prima l’esecuzione del trucco labbra, ma molti professionisti preferiscono eseguire questo passaggio di “rifinitura” a trucco già eseguito.

4. Scegliere prodotti long lasting

Anche se le labbra lucide e setose piacciono a tutte, un trucco lucido e cremoso tende a durare molto poco, di certo molto meno rispetto a un trucco realizzato con prodotti appositi, come ad esempio le tinte labbra.

Un’alternativa molto valida sono anche i rossetti matte, che hanno però il difetto di accentuare le screpolature delle labbra: con questo prodotto l’utilizzo del primer è assolutamente d’obbligo!

5 – Utilizzare un lips plumper

La tendenza del momento è quella di avere labbra carnose, voluminose e molto morbide. Per ottenere questo risultato sono sempre di più le VIP e le donne comuni che si sottopongono a interventi di microchirurgia estetica o a “punturine” di botulino.

Fortunatamente però non è sempre necessario ricorrere alla costosissima mano del chirurgo per rimpolpare le labbra: esistono ormai in commercio degli efficacissimi prodotti che svolgono l’azione di un filler istantaneo e che possono servire a modificare leggermente le dimensioni delle labbra di chi crede di avere una bocca troppo sottile.