Andrea Cerioli criticato all’Isola | Martina e Raffaele dopo Amici | Laura Chiatti troppo magra?

Andrea Cerioli è stato criticato all’Isola dei Famosi e non sono sfuggiti dalle polemiche Martina Miliddi e Raffaele dopo Amici 20.

Andrea Cerioli è il protagonista indiscusso del nuovo numero del TG Pettegola. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato il primo concorrente ad aggiudicarsi un posto alla finale del programma, ma questo non è visto di buon occhio da alcuni ex naufraghi. Tra cui Francesca Lodo che si è duramente scagliata contro di lui, affermando che non ha fatto nulla durante il suo percorso se non lamentarsi, ma attenzione perché ha svelato altri retroscena su quello che è accaduto tra loro in Honduras e le notizie, come sempre, non finiscono di certo qui.

Andrea Cerioli non merita la finale? E che cos’è successo tra Martina e Raffaele dopo Amici?

Oltre alla stoccata di Francesca Lodo, fatta ai microfoni di Tommaso Zorzi a Il Puntzo Z, non sono passate inosservate le critiche fatte a Laura Chiatti. L’attrice, dopo aver pubblicato un selfie su Instagram, è stata sommersa da critiche e attacchi dagli odiatori della rete che l’hanno accusata di essere troppo magra, ma lei ha prontamente replicato mettendo tutti a tacere.

Da un’attrice meravigliosa passiamo ad un’altra altrettanto fantastica, stiamo parlando di Ambra Angiolini che sui social ha sfoggiato fiera un importante traguardo raggiunto dalla sua prima figlia Jolanda, nata dalla storia d’amore con il cantante Francesco Renga. E a proposito di figli non possiamo non fare gli auguri all’ex concorrente del Grande Fratello Vip che è pronto a diventare padre per la seconda volta!

Per ultimi, ma non per importanza, ci sono Martina e Raffale di Amici. I due, dopo l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia hanno deciso di venire allo scoperto e di ufficializzare la loro storia d’amore, ma non sono mancate le critiche e nemmeno la reazione dell’ex di lei, il cantante Aka7even.

Il cantante, durante una diretta Instagram con Anna Pettinelli, ha rivelato che cosa ne pensa di questa giovane coppia.