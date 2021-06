Ballerina di Amici operata, fan in ansia per la foto dall’ospedale. Ecco cos’è successo

Una ballerina di Amici ha fatto preoccupare i fan pubblicando una foto che la ritrae ricoverata in ospedale: ecco che cosa è successo.

Amici di Maria De Filippi durante il corso di questi venti anni in cui è in onda sul piccolo schermo degli italiani ha lanciato numerosissimi talenti. Molti, infatti, nonostante sia trascorso un po’ di tempo dalla loro partecipazione al talent show di canale 5, sono rimasti comunque nel cuore dei telespettatori che li hanno sempre sostenuti, e continuano a farlo, durante il loro percorso artistico.

Per questo motivo si sono subito preoccupati quando hanno visto che una di loro ha pubblicato su Instagram uno scatto che la immortale su un letto di ospedale dopo aver ricevuto un intervento, facendoli subito andare in ansia e chiedendole che cosa fosse successo. L’ex concorrente in questione è Virginia Tomarchio, che ha preso parte al programma durante l’edizione vinta da Stash e i The Kolors. Virginia, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, è riuscita a vincere il circuito danza e per qualche tempo ha lavorato anche tra i professionisti di Maria De Filippi. Ma che cos’è successo in queste ore a Virginia di Amici? Ecco che cosa ha raccontato lei sul noto social fotografico.

Virginia Tomarchio di Amici operata al piede: come sta dopo l’intervento

Virginia Tomarchio non ha voluto scendere nel dettaglio sull’intervento subito, in quanto è qualcosa che non le fa particolarmente piacere parlare. Ciò che ha rivelato è che purtroppo da mesi avvertiva un forte dolore al piede e per continuare a lavorare ha iniziato ad assumere antidolorifici che purtroppo non avevano alcun effetto su di lei, ma nonostante tutto ha continuato a ballare.

La situazione, però, con il passare del tempo è diventata ingestibile e dopo essersi fatta visitare da ben 3 medici diversi, che le hanno dato la stessa diagnosi, ha deciso di fare il grande passo e di andare in sala operatoria, l’unico modo per poter continuare a fare il suo lavoro senza stare male.

L’intervento fortunatamente è andato bene, ma Virginia Tomarchio di Amici è restata un po’ più del previsto presso la struttura ospedaliera che le ha prestato le sue cure. In quanto il piede in un primo momento non aveva risposto all’intervento come avrebbe dovuto, ma tutto si è risolto per il meglio e tra poco la giovane artista potrà tornare a casa, in attesa di poter tornare a fare ciò che più ama di più nella vita: danzare.

La ballerina di Maria De Filippi ha fatto preoccupare tutti i suoi fedeli sostenitori, che dopo le dovute spiegazioni nelle Instagram stories si sono subito tranquillizzati.