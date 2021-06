Temptation Island 2021, coppie famose nel cast? Gli indizi infuocano il web

Temptation Island è pronto a tornare sul piccolo schermo, ma chi saranno le coppie dell’edizione 2021? Tutti gli indizi e i possibili nomi

Mancano mene di un mese all’inizio della nuova edizione di Temptation Island e il pubblico del piccolo schermo e non solo è curioso più che mai di conoscere i nomi che andranno a formare il cast di quest’anno. In particolar modo ci si chiede se ci saranno personaggi già noti, ovvero appartenenti al mondo dello spettacolo, visto che lo scorso anno Filippo Bisciglia ha condotto un’edizione mista e quella di Alessia Marcuzzi, che prevedeva la partecipazione soltanto di persone famose, è stata cancellata.

Raffaella Mennoia, autrice del programma, si è sbilanciata a tal proposito affermando che al momento è ancora tutto da decidere e che non si sente di escludere questa possibilità. Sul web, dopo tali dichiarazioni, sono spuntati numerosi indizi a riguardo e alcune coppie si sono perfino candidate per prendere parte al programma. Curiosi di scoprire i loro nomi?

Anticipazioni Temptation Island: due potenziali coppie vip nel cast

Le anticipazioni di Temptation Island 2021, in riferimento agli indizi spuntati in rete, potrebbero avere due coppie famose. O almeno una di queste due si è candidata ai microfoni di Francesco Fredella per RTL. Di chi stiamo parlando? Di Guenda Goria e Mirko Cangitano. I due hanno iniziato da poco la loro relazione, ma non sembrerebbero affatto sdegnare questa possibilità. Lei, tra l’altro, è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip e molti ex concorrenti della casa più spiata d’Italia hanno poi preso parte allo shoe.

“Io sono aperta a tutte le esperienze” ha esordito Guenda. “Il problema è Mirko perché è di una gelosia fotonica. Ho scoperto che è davvero gelosissimo, è anche un po’ siculo” ha aggiunto. “Partecipare? Bella domanda. Sono davvero gelosissimo, quindi sarebbe un grande punto interrogativo. Potrebbe comunque essere un’esperienza per metterci alla prova“ ha dichiarato invece lui.

Altra coppia che potrebbe parte allo show, arriva direttamente da Uomini e Donne. Ovviamente stiamo parlando di Martina Grado e Giacomo Czerny. Il sospetto nasca da una segnalazione arrivata al Vicolo de Le News in quanto una ragazza li avrebbe incontrati a Bergamo e quando avrebbe chiesto a loro quanto tempo si sarebbero trattenuti, avrebbero risposto molto poco in quanto sarebbero diretti in Sardegna.

Certo, il loro sbarco in Sardegna non conferma nulla, ma è comunque un indizio visto che il programma da anni viene girato lì.

Sta per iniziare un nuovissimo viaggio nei sentimenti! Cosa accadrà? #TemptationIsland vi aspetta PROSSIMAMENTE su Canale 5… curiosi di scoprire chi saranno le nuove coppie? 🔥 🌴 #StayTuned pic.twitter.com/rwRbSVqMRM — Temptation Island (@TemptationITA) May 22, 2021

Le coppie di Temptation Island 2021 sono ancora un mistero, ma molto probabilmente la produzione le rivelerà al grande pubblico visto che manca poco alla partenza di quest’edizione.