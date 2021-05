Crea diversi stili con la tua t-shirt a stampa preferita!

Volete cambiare stile e non sapete come fare? Questa è la guida di stile di CheDonna che fa per voi! Ecco come creare diversi stili a partire dalla vostra t-shirt stampata preferita!

La primavera è quella stagione in cui diciamo più volte: “non so come vestirmi, prima fa caldo e poi fa freddo”. Quante volte vi è capitato?

Oggi vi darò alcune dritte per ovviare a questo problema, e per creare outfit e stili diversi.

Volete sapere come? Con le t-shirt stampate!

T-shirt con stampa: ecco come creare diversi stili e diversi look partendo dalla vostra t-shirt preferita!

Le t-shirt sono ottime per la primavera in quanto sono di cotone, ed essendo un materiale naturale vi consente di indossarle sia nelle giornate più calde che in quelle più “primaverili”, donandovi sempre comfort e comodità.

Ma noi, che siamo delle vere fashion victim, non possiamo solo pensare al comfort quando creiamo i nostri outfit. Dobbiamo pensare allo stile che vogliamo dare al nostro look e ai nuovi trend da utilizzare per essere alla moda.

E allora entriamo nel vivo di questa guida di stile: ecco a voi una selezione di outfit da ricreare facilmente a partire dalla vostra t-shirt con stampa preferita:

logo band e rock’n’roll : le t-shirt stampate con il logo delle band sono tra i capi più trendy di questa primavera. Basta solo la t-shirt per ottenere un look cool e rock’n’roll. Ma ecco comunque alcuni consigli per indossarla al meglio: lunga a mo’ di mini abito, calza a rete e anfibi, e sarete pronte per il concerto del vostro gruppo rock preferito. T-shirt con stampa e shorts di jeans: questo può essere il classico outfit che quando non saprete come vestirvi vi salverà la vita. Chiudete il tutto con la vostra sneakers preferita e utilizzate una camicia a quadri lunga annodata in vita! Ultimo look, ma non meno importante, è quello composto dalla vostra amata t-shirt, jeans a vita alta, magari strappato, e décolleté. Questo è uno dei look più utilizzati da Lady Gaga, e fidatevi, sarete chic, ma strong, in un attimo!

casual chic con gonna midi: uno degli abbinamenti più semplici ma super trendy da creare è quello casual chic composto dalla vostra t-shirt con stampa, in questo caso prediligete una scritta piccola, e da una gonna a vita alta sotto al ginocchio. Potete chiudere il tutto con una sneakers, per un look più casual, oppure con un tacco, magari sabot. Così sarete perfette per l'aperitivo con le amiche e per la cena romantica!

stile formale con t-shirt sotto giacca: un altro degli abbinamenti che non puoi farti sfuggire è quello da ricreare utilizzando il vostro completo giacca e pantalone in stile androgino e la vostra t-shirt con stampa preferita. Chiudete il tutto sempre con la vostra sneakers più cool ma a questo punto focalizzatevi sugli accessori. Scegliete una handbag colorata e delle collane vistose. Con dei semplici accessori avrete reso elegante e femminile un look androgino!

Anche per oggi si conclude qui la guida di stile targata CheDonna sugli outfit e gli stili da creare a partire dalla vostra t-shirt con stampa preferita.

Noi, come sempre, ci troveremo qui, ogni giorno alla stessa ora, a curiosare nel mondo gigantesco del web, analizzando e spulciando i nuovi trend del momento che non possiamo farci sfuggire! Nel frattempo, create il vostro look di tendenza con questa guida di stile, utilizzando la vostra t-shirt con stampa preferita! Sarete super trendy!

Emanuela Cappelli