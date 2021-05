Drammatico lutto a Hollywood: cade aereo, morta la star a soli 58 anni

Il Lutto a Hollywood ha lasciato tutti senza parole. La stella del cinema è morta a soli 58 anni a causa di un terribile incidente.

Sembrava essere un tranquillo weekend fin quanto tutti i portali di informazione non hanno annunciato il lutto che ha sconvolto Hollywood. A soli 58 anni ci lascia Joe Lara, l’attore di Tarzan. L’artista aveva prestato il suo volto al noto personaggio di fantasia in una serie tv trasmessa negli anni 90 ed in queste ore ha lasciato un vuoto incredibile nel cuore di tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di poterlo conoscere e nei suoi fedeli sostenitori.

Joe è stato protagonista di una terribile tragedia. In quanto stava viaggiando su un aereo privato insieme a sua moglie, che era al comando del mezzo, ed altre 5 persone. Nessuno di loro è riuscito a sopravvivere. In quanto lo schianto con il suolo è risultato essere fatale.

Morto Joe Lara, attore di Tarzan: il lutto a Hollywood lascia tutti senza parole

Doveva essere un tranquillo viaggio in aereo per Joe Lara e sua moglie Gwen Shamblin, ma purtroppo così non è stato. I due coniugi nelle scorse ore hanno intrapreso l’ultimo viaggio del loro cammino e l’attore ha lasciato una figlia, nata da una precedente relazione.

L’attore di Tarzan è nato nel 1962, precisamente il 2 febbraio, ed aveva incantato il mondo intero grazie al personaggio da lui interpretato, ma non solo recitazione. La star di Hollywood era anche un musicista di musica country ed un appassionato di arti marziali. Disciplina che gli ha permesso di scolpire il suo corpo con la quale ha sfilato per le più importanti passerelle durante il corso della sua carriera.

Sua moglie Gwen Shamblin, che ricordiamo era al timone dell’areo, aveva invece fondato una chiesa ed era nota ad Hollywood per aver ideato una dieta che si basava sui precetti della religione cristiana. Purtroppo per loro l’impatto con il suolo si è rivelato essere fatale e nessuno dei presenti che aveva viaggiato con loro è riuscito a sopravvivere trasformando quello che doveva essere un tranquillo weekend in un vero e proprio incubo.

L’attore di Tarzan è morto, ma nel cuore del suo fedele pubblico ci sarà sempre uno spazio per lui. Per ricordare l’attore che è riuscito a dare vita ad uno dei personaggi più amati di sempre.