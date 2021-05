Perché è stato cancellato “Il segreto”? Il motivo fa infuriare i fan

“Il segreto” chiude i battenti. La soap spagnola congeda i fan dopo 2300 episodi trasmessi: il motivo spiazza i fan della serie.

“Il segreto”, celebre soap che ha fatto appassionare i fan con le vicende amorose che animano le terre di Puente Vejo, ha chiuso i battenti dopo 9 anni di attività e oltre 2300 episodi. Epilogo inevitabile come tutte le realtà di lungo corso: ogni situazione ha raggiunto la propria catarsi. Quindi è giusto – anche sulle scene – dare un taglio netto con la consapevolezza di aver fatto il massimo.

Certezza da parte di tutti gli interpreti: da Tristan a Pepa che ricordano l’avventura della soap con ancora i nomi dei personaggi cuciti addosso. Un legame indissolubile destinato a rimanere nella memoria collettiva. Cordone ombelicale, quello con il pubblico, destinato a spezzarsi.

Leggi anche – Il Parka originale, l’impermeabile dallo stile inconfondibile

“Il segreto” chiude: le ragioni dello stop

Il motivo – come di consueto – sono gli ascolti: una partenza in crescendo, con picchi che superavano il 30% in prima serata durante i primi anni di trasmissione, fino al dimezzamento nel corso del tempo. Gli ultimi episodi della soap hanno registrato uno Share in notevole ribasso, così Antena 3 ha deciso – in accordo con Mediaset che distribuisce il prodotto in Italia – di porre fine a un progetto ormai esacerbato: tutti i rapporti della serie e le questioni in sospeso, per ragioni di copione, sono stati risolti.

Così i telespettatori non avranno rimorsi. Qualche rimpianto, forse. Le leggi del mercato televisivo, purtroppo, non ammettono ripensamenti. Tuttavia, la trasmissione in chiaro degli episodi è terminata con la fine del 2020, ma i DVD della soap continuano ad andare a ruba sulle piattaforme e-commerce. Piange lo Share, talvolta, ma sorride FiveStore che detiene la vendita dei prodotti ufficiali in allegato. Compreso il celebre album di figurine. Cimeli in ricordo di un’epoca televisiva non troppo lontana.