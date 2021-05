Scopri come sostituire il dolcetto dopo cena, quello di cui abbiamo sempre voglia ma che rischia di farci prendere un po’ troppi chili.

Finito il pranzo ma, ancor di più, finita la cena, il nostro corpo sembra avere un’ultima richiesta per noi, sempre la stessa, sempre impossibile da ignorare: il dolcetto.

Il dolcetto dopo cena davanti la tv è una sorta di rituale, un confort food a cui dire no sarebbe quasi un reato. Certo, non si tratta senza dubbio di un aiuto al nostro peso-forma o alla nostra scelta di perseguire una sana alimentazione ma, come è vero che proprio non possiamo dire di no, è altrettanto vero che alternative meno caloriche ma sempre buonissime sono più che reperibili. Basta come sempre sapere dove cercare.

Ecco allora alcuni preziosi consigli su come sostituire il dolcetto dopo cena con qualcosa di altrettanto appagante ma molto più sano.

Dolcetto dopo cena, sostituiti salutari

Quelle che stiamo per illustrarvi sono tre ottime opzioni per placare la voglia del dolcetto dopo cena: prendete nota e fate qualche tentativo, siamo certe che non ve ne pentirete.

Un bicchiere di latte di mandorla con ginseng – Ok, vero, certo non andremo ad abbattere le calorie ma, senza dubbio, daremo una sferzata al nostro metabolismo. Questi due ingredienti abbinati tra loro combattono trigliceridi e colesterolo, oltre a ridurre la pressione arteriosa Frutta di stagione – Certo, non è come pane e cioccolato ma, soprattutto in estate, dobbiamo ammettere che la frutta può esser molto dolce e golosa. Pensiamo a anguria, ciliegie, melone, pesche, tutti frutti zuccherini che potrebbero appagarci più di quanto pensiamo. Frutta secca – Decisamente più calorica delle precedente ma spesso più affascinante in virtù di quel effetto “scrocchiarello” che tanto ci piace. concedetevela però in virtù di una giornata molto attiva perché qui veramente occorre compensare un po’.

A proposito di compensazione, ricordate che se durante la giornata accettate qualche piccola privazione la sera potrete, in un certo senso rifarvi. Evitiamo allora zuccheri inutili durante la giornata, come il cucchiaino di dolcificante aggiunto al caffè o a qualche tisana: ecco allorché la sera un pezzetto di cioccolata sarà il benvenuto, certo meglio se fondente.