TG Pettegola 27 maggio: Belen Rodriguez come non l’hai mai vista

Il TG Pettegola oggi ha intenzione di mostrarti una versione inedita di Belen Rodriguez. Così bella, forse, non l’hai mai vista.

Il TG Pettegola è pronto ad aggiornarti con le migliori notizie legate al mondo del gossip e non solo. Non è di certo un mistero che Belen Rodriguez sia incinta. La bella modella argentina è pronta a diventare mamma per la seconda volta e sul suo profilo Instagram appare per la prima volta, in uno scatto totalmente inedito, dove mostra fiera il suo bel pancione. Così bella, siamo sicuri, non l’hai mai vista. Tant’è che non sono mancati non solo i complimenti da parte dei suoi fedeli sostenitori, ma anche di numerosi personaggi appartenenti al mondo dell’arte e dello spettacolo.

Cronaca rosa: tutte le news del TG Pettegola del 27 maggio

Da Belen Rodriguez passiamo ad un altro personaggio particolarmente amato dal pubblico del piccolo schermo. Parliamo di Alessia Marcuzzi. La conduttrice de Le Iene si è raccontata per la prima volta senza filtri, facendo una confessione che ha lasciato il suo pubblico con il fiato sospeso, rivelando che lei non è assolutamente come appare di fronte all’occhio indiscreto delle telecamere del piccolo schermo. Ecco svelato il perché.

Passiamo poi all’Isola dei Famosi. Un medico ha lanciato l’allarme sui naufraghi di quest’edizione, facendo notare come il loro peso sia eccessivamente calato da quando sono arrivati in Honduras e per questo motivo sarebbe ore di correre ai ripari altrimenti si rischierebbe l’anoressia. Ma dalla preoccupazione per i concorrenti di Ilary Blasi passiamo a quelli di Alfonso Signorini. La macchina del Grande Fratello Vip e di nuovo al lavoro e sono previsti numerosi cambiamenti per questa nuova edizione che dovrebbe debuttare all’inizio della nuova stagione televisiva.

Per ultima, ma non per importanza, troviamo Roberta di Padua, ex di Uomini e Donne. Roberta, sul suo profilo social, ha dichiarato di essere ricorsa per via legali a causa di uno blogger che non farebbero altro che infangarla.