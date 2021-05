Chiara Ferragni, notte a Firenze: Fedez commenta e reagisce così

Chiara Ferragni sempre più testimonial di Firenze: l’imprenditrice digitale promotrice della cultura italiana posa sexy in hotel: arriva il commento di Fedez.

Chiara Ferragni è ormai sempre più testimonial di Firenze e promotrice della cultura. Per questo motivo, l’influencer e imprenditrice digitale ha trascorso una notte a Firenze, lontana dalla sua famiglia.

A 10 mesi di distanza dalla suo shooting agli Uffizi, Chiara Ferragni ha visita stavolta Palazzo Pitti.

L’imprenditrice digitale, dopo aver incontrato in palazzo Vecchio il sindaco di Firenze Dario Nardella, si è presentata insieme al primo cittadino e all’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, all’ingresso dell’ex reggia medicea: ad accoglierla, il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt. Proprio gli Uffizi, dopo la visita di Ferragni nel luglio 2020, avevano registrato un boom di accessi da parte dei giovani. A dimostrazione del fatto che l’influencer marketing è sempre più una strategia premiante. Una volta tornata in hotel, Chiara si è scattata alcuni selfie e li ha pubblicati sulle sue stories.

Tra i tanti commenti…quello di Fedez non passa di certo inosservato! Ecco cosa ha detto.

Chiara Ferragni a Firenze: il commento di Fedez non passa inosservato

“Ma che bella mia moglieeeee!”, scrive Fedez sotto il post di Chiara Ferragni. Il marito non è certamente geloso, ma è sempre opportuno sottolineare come stanno le cose.

In questa seconda esperienza culturale per i palazzi e le vie di Firenze, Chiara ha girato per circa un’ora e mezzo nel Palazzo: in particolare, il direttore, nelle vesti di cicerone, l’ha condotta alla scoperta delle sale che accolgono il Tesoro dei Granduchi e dei dipinti e sculture della Galleria Palatina. C’è poi stato un momento nel luogo dove è nato il pret-a-porter, la Sala Bianca, e una sosta finale sulla terrazza affacciata sulla bellissima veduta del cuore della culla del Rinascimento.

Oggi è venuta a trovarci @ChiaraFerragni e insieme abbiamo visitato il Museo Bardini e Palazzo Pitti. Come vuole la tradizione, abbiamo accarezzato il muso del Porcellino in segno di buon auspicio per il futuro.

Grazie Chiara, ti aspettiamo nuovamente con la tua famiglia! pic.twitter.com/hLukC4NUh3 — Dario Nardella (@DarioNardella) May 26, 2021

“Benvenuta Chiara Ferragni”. È con questo post su Instagram, accompagnato da uno scatto che li ritrae insieme sullo sfondo della Cupola del Brunelleschi, che il sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto salutare la visita in città della più celebre influencer d’Italia.

