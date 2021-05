Gli anni ’90 sono passati da un bel pezzo, ma alcuni look sono ancora super trendy! Quali? Scopriteli insieme a noi di CheDonna in un viaggio nel passato! Ci immergeremo negli anni ’90 insieme a Jennifer Aniston e al cast di F.R.I.E.N.D.S!

Oggi, 27 maggio, è un giorno molto importante per gli amanti della sitcom, perché va in onda su Sky uno e Sky Atlantic alle ore 21:15 la versione doppiata dell’attesissima Reunion della serie americana F.R.I.E.N.D.S!

La serie nasce nel 1994 e chiude i battenti nel 2004, ma nonostante ciò, F.R.I.E.N.D.S è rimasta una delle serie televisive più riproposta e più amata dal pubblico.

Le avventure di questi sei amici, personificati di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, hanno tenuto incollati davanti alla televisione migliaia di persone per più di dieci anni: ci hanno fatto divertire, piangere, e soprattutto, ci hanno mostrato alcuni degli outfit più trendy di quegli anni.

Così trendy che dopo quasi 17 anni dalla fine delle riprese di questa serie, alcuni degli outfit utilizzati continuano a rimanere protagonisti indiscussi delle nostre giornate!

Dopotutto, la moda del 2021 è un agglomerato di stili e tendenze: gli anni ’70 si mescolano agli anni ’90, lo street wear contemporaneo si contamina di pezzi vintage. In fatto di stile il casual si distingue dal formale attraverso piccolissime differenze. Quindi possiamo dire che mai come nel 2021 la moda è stata più ricca e contaminata.

La televisione, attraverso i film o le serie televisive, si trasforma in un libro di storia con le immagini, ma non che spiega la “storia” in senso generico, ma la storia della moda!

Rivedere, ad esempio, alcune puntate della sitcom F.R.I.E.N.D.S, sono utili per noi fashion victim per capire come è cambiata la moda nel corso degli anni, e come invece, sotto alcuni punti di vista, è rimasta uguale.

E allora avete capito di cosa parleremo oggi? Spulceremo alcuni dei look indossati da Jennifer Aniston, nei panni di Rachel nella serie F.R.I.E.N.D.S, li studieremo e riproporremo in chiave 2021! Siete pronte?

Vibes anni ’90! Festeggiamo la Reunion della sitcom F.R.I.E.N.D.S riproponendo in chiave 2021 alcuni degli outfit indossati nella serie da Jennifer Aniston!

Andiamo subito al sodo: ho selezionato, solo per voi, tre look indossati da Jennifer Aniston nei panni di Rachel nella sitcom F.R.I.E.N.D.S, i quali sono ancora super attuali e di tendenza!

completo giacca doppio petto e pantalone : negli anni ’90 erano di super tendenza i tailleur, ossia quei completi eleganti in tinta unita composti da giacca doppio petto e pantaloni larghi (oppure gonna a tubino sotto il ginocchio). In quegli anni, però, questo tendeva a far sembrare “più grandi” coloro che li indossavano. Era un outfit formale e poteva diventare, cambiando la scarpa, elegante. Nel 2021, per l’appunto, è di super tendenza il completo giacca e pantalone taglio uomo monocromatico. La differenza sta proprio nella contaminazione degli stili. Il completo non è più da rilegare a situazioni più formali, ma da utilizzare quotidianamente con una canottiera a costine e una sneakers bianca. Negli anni ’90 non avrebbero mai utilizzato il completo giacca e pantalone con una sneakers!

: negli anni ’90 erano di super tendenza i tailleur, ossia quei completi eleganti in tinta unita composti da giacca doppio petto e pantaloni larghi (oppure gonna a tubino sotto il ginocchio). In quegli anni, però, questo tendeva a far sembrare “più grandi” coloro che li indossavano. Era un outfit formale e poteva diventare, cambiando la scarpa, elegante. Nel 2021, per l’appunto, è di super tendenza il completo giacca e pantalone taglio uomo monocromatico. La differenza sta proprio nella contaminazione degli stili. Il completo non è più da rilegare a situazioni più formali, ma da utilizzare quotidianamente con una canottiera a costine e una sneakers bianca. Negli anni ’90 non avrebbero mai utilizzato il completo giacca e pantalone con una sneakers! abito midi, giacca trench in pelle e stivale dalla punta squadrata : il secondo look che vi propongo oggi è composto da tre pezzi, tutti must-have quotidiani della moda 2021! Iniziamo con la giacca di pelle lunga a mo’ di trench: la giacca di pelle da utilizzare come cappotto sta tornando di moda! Va bene sia taglio blazer, che lunga tipo trench. Gli abiti midi sono i nuovi must-have della primavera/estate 2021 (soprattutto neri) e lo stivale in ecopelle con punta squadrata ci ha fatto innamorare per tutto l’inverno scorso, e continuerà a farlo per molto tempo. Credo che questo sia uno degli outfit più attuali indossati da Jennifer Aniston nella sitcom in assoluto!

: il secondo look che vi propongo oggi è composto da tre pezzi, tutti must-have quotidiani della moda 2021! Iniziamo con la giacca di pelle lunga a mo’ di trench: la giacca di pelle da utilizzare come cappotto sta tornando di moda! Va bene sia taglio blazer, che lunga tipo trench. Gli abiti midi sono i nuovi must-have della primavera/estate 2021 (soprattutto neri) e lo stivale in ecopelle con punta squadrata ci ha fatto innamorare per tutto l’inverno scorso, e continuerà a farlo per molto tempo. Credo che questo sia uno degli outfit più attuali indossati da Jennifer Aniston nella sitcom in assoluto! look total black: vi ricorda qualcosa? Se ve lo siete perso, leggete qui Martedì Look of the Day total black!. Il total black mai come quest’anno è stato così di tendenza. In una primavera 2021 ricca di colori, si sente a volte il bisogno di tornare al minimalismo, utilizzando il nero. In questo look Jennifer Aniston indossa un maglioncino a collo alto aderente nero e una gonna a tubino in ecopelle nera. Chic, ma casual, elegante, ma allo stesso tempo formale. Questo look total black, semplice ma contaminato, è uno di quelli che non può assolutamente mancare nel nostro armadio.

Tutto ciò per dirvi che la moda non è mai “a senso unico”. Potete giocare con gli stili, con le forme e con i colori, ma a volte potete anche “tornare indietro”. Rispolverare qualche asso nella manica e utilizzare capi che erano di tendenza anni prima. Mescolando il capo più “vintage” con quello più in voga del momento, si ottiene un outfit originale e creativo, che vi permetterà di sembrare delle vere icone di stile!

Anche per oggi la guida di stile di CheDonna termina qui! Ma noi ci vedremo ogni giorno, alla stessa ora, attrezzate di lente d’ingrandimento e evidenziatore, per non farci sfuggire nessun trend o stile del momento! Nel frattempo, continuate a creare i vostri look partendo da queste guide di stile. Vi prometto originalità e unicità!

Emanuela Cappelli