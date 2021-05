Ricordate la coppia formatasi al Grande Fratello Nip, Katia e Ascanio? Stanno insieme da 15 anni e hanno due figli. La figlia maggiore è identica alla madre: bellissima.

Se non fosse stato per il Grande Fratello, probabilmente Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli non si sarebbero mai incontrati e avrebbero vissuto le loro vite senza quel sentimento che oggi li mostra innamorati come il primo giorno.

I due stanno insieme da quel lontano 2006 quando si conobbero e amarono. Oggi il loro rapporto coronato da un matrimonio e dalla nascita di due splendidi figli, Matilda e Tancredi. La figlia è identica a Katia. L’avete mai vista?

Matilda Pacelli, identica alla mamma Katia: ecco lo scatto insieme

Bionde entrambe, stesso sguardo e stessi tratti, Matilda ha i colori della madre e gli occhi di un bellissimo colore azzurro. La ragazza è nata il 12 novembre del 2007 a Roma ed ha, attualmente, 13 anni compiuti da compiere 14.

Era il 2004 quando il principe romano e la bella valtellinese di incontrarono nella casa più spiata d’Italia. Quell’anno a condurre lo show c’era Barbara D’Urso che raccontò la nascita di un amore proseguito anche fuori da Cinecittà. Nessuno credeva nella relazione che, a dispetto di tutti, ha resistito a gossip e litigi (talvolta anche turbolenti come loro hanno spesso sottolineato in svariate interviste).

Nel 2005 Katia e Ascanio si sposarono in un castello sul Lago di Bracciano e due anni dopo annunciarono l’arrivo di Matilda, la loro primogenita. Oggi i due stanno ancora insieme e sono più innamorati che mai. Hanno avuto un altro figlio, Tancredi, e vivono a Roma, dove Ascanio continua a occuparsi di golf, la sua grande passione. Katia invece lavora su Instagram ed è un’influencer molto apprezzata.

Per chi non lo sapesse a Katia era stato proposto di partecipare al Grande Fratello Vip ma lei aveva detto un rigoroso no:

“Assolutamente no. È una cosa che ho già fatto per cui mi sembra inutile ripropormi nella veste in cui sono nata. Ringrazio il GF, è stata un’esperienza meravigliosa che se tornassi indietro rifarei. Ma partecipare allo stesso programma con dinamiche che conosco, non mi divertirebbe. L’ho già fatto, so com’è! Altre esperienze televisive ben vengano, ma anche per lui non avrebbe proprio senso partecipare ancora al GF. Inoltre è un programma in cui bisogna instaurare certi rapporti con gli altri partecipanti per poter andare avanti e io non voglio perdere la mia famiglia per un programma televisivo! Nella Casa ci vuole un po’ di pepe. Se entro e faccio la madre di famiglia e basta, al pubblico non piace. Quando abbiamo partecipato noi le dinamiche erano anche abbastanza normali, oggi per andare avanti devi creare qualcosa di interessante altrimenti vai fuori dopo poco!”