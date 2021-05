Non sai come curare bene la bouganville in vaso? Ti sveliamo i segreti per una fioritura rigogliosa che ti lascerà di stucco. Ecco i passaggi da seguire.

Con l’inizio della bella stagione cresce il desiderio di coltivare piante e fiori in vasi, da sistemare sul balcone oppure in giardino. Nell’ultimo anno e mezzo gli italiani hanno scoperto (o riscoperto) una passione irrefrenabile per il pollice verde. Lo dice la Coldiretti. Nei periodi di quarantena si sono dedicati al giardinaggio. Le vendite di semi e bulbi sono triplicate.

Parlando di piante, bisogna distinguere tra quelle per interni ed esterni. Tra quelle da appartamento c’è senza dubbio la begonia, bellissima pianta grassa d’origine tropicale dalla fioritura straordinaria. Tenuta in casa, aiuta persino a filtrare l’aria. Non tollera bene l’esposizione diretta al sole, quindi è meglio posizionarla in un punto dove possa ricevere luce filtrata.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta per le piante. Ma, una in particolare, la ritroviamo in molti giardini italiani. Ma è anche il simbolo per eccellenza di tanti borghi marinari. Di quale pianta stiamo parlando? Della bouganville! In questo articolo vogliamo svelarti tutti i trucchi per coltivarla in vaso, senza troppa fatica. Vediamo insieme quali sono gli step da seguire.

Tutti i segreti per coltivare bene la bouganville in vaso

Come la begonia, anche la bouganville è una bellissima pianta d’origine tropicale diffusa nell’America del Sud, in particolare in Perù, Brasile e Argentina. Ha una fioritura incantevole. I colori sono: fucsia, rosa, giallo, arancio, viola e varie tonalità di rosso.

La bouganville fiorisce durante tutto il periodo estivo. E’ perfetta per adornare porticati, muri, ringhiere e terrazze. Può essere coltivata a terra, in giardino, oppure in vaso. In ogni caso ama molto il sole e, per ramificare bene, ha bisogno di un terriccio che contenga poco calcare e che sia sempre ben drenato.

Vediamo ora quali sono i consigli utili da seguire per coltivare bene una bouganville in vaso. Li riassumiamo di seguito.

Prendi un ramo dalla pianta madre. Se decidi di coltivare la bouganville in vaso, puoi ricorrere al metodo della talea e, quindi, usare un rametto di circa 10 cm preso dalla pianta madre. In alternativa, puoi provare con i semi oppure travasare direttamente una piantina acquistata al vivaio.

Se decidi di coltivare la bouganville in vaso, puoi ricorrere al metodo della talea e, quindi, usare un rametto di circa 10 cm preso dalla pianta madre. In alternativa, puoi provare con i semi oppure travasare direttamente una piantina acquistata al vivaio. Occhio al terriccio. Quello migliore per la bouganville da coltivare in vaso tramite talea è composto da una miscea di torba e sabbia. Questa pianta non tollera bene i ristagni d’acqua quindi, sul fondo del vaso, prima di aggiungere il terriccio, metti uno strato di argilla espansa, per favorire un buon drenaggio.

LEGGI ANCHE –> Come curare la Kalanchoe. Tutti i trucchetti per una pianta sempre al top!

Attenzione alle radici. Se usi il metodo della talea, ricorda che il rametto preso diventa una pianta con radici nel giro di tre settimane e, quindi, va poi sistemata nel vaso definitivo.

Se usi il metodo della talea, ricorda che il rametto preso diventa una pianta con radici nel giro di tre settimane e, quindi, va poi sistemata nel vaso definitivo. Fai tutto in primavera. A prescindere che tu scelga il travaso, la coltivazione tramite semi oppure la propagazione per talea, il periodo migliore per piantare la bouganville è la primavera.

A prescindere che tu scelga il travaso, la coltivazione tramite semi oppure la propagazione per talea, il periodo migliore per piantare la bouganville è la primavera. Non darle troppo acqua. La bouganville ama molto il sole e tollera bene i periodi di siccità. Per le annaffiature, ricorda che devono essere più frequenti in estate, quando fa molto caldo. In ogni caso, devi annaffiare la pianta soltanto quando lo strato più superficiale del terreno è completamente asciutto.

La bouganville ama molto il sole e tollera bene i periodi di siccità. Per le annaffiature, ricorda che devono essere più frequenti in estate, quando fa molto caldo. In ogni caso, devi annaffiare la pianta soltanto quando lo strato più superficiale del terreno è completamente asciutto. Pota la pianta d’inverno. Non devi fare altro che tagliare i rami secchi e quelli più irregolari per circa un terzo della loro lunghezza. I tagli devono essere rigorosamente obliqui. Così facendo, la pianta sarà pronta rifiorire in tutta la sua bellezza.

Seguendo questi consigli, potrai avere una bellissima bouganville in vaso, con una fioritura talmente rigogliosa da fare invidia al tuo vicino. Cosa aspetti allora? Prova a coltivarla, è proprio questo il periodo giusto!