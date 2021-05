Nuggets di pollo fit: lo sfizio da gustare senza sensi di colpa!

I nuggets di pollo fit, per concedersi un piccolo sfizio senza troppi sensi di colpa perché senza grassi aggiunti e soprattutto non fritti!

Ogni tanto nella vita capita di aver voglia del così detto ‘cibo spazzatura’ e i nuggets di pollo, quelli classici che si mangiano nei fast food rappresentano al meglio questa categoria perché fritti, preparati e conditi con ingredienti ad alto contenuto di grassi e carboidrati.

Oggi ve li presentiamo in una versione fit e leggera, perfetti da gustare accompagnandoli con una fresca insalatina e a qualche salsina light, magari preparata a base di yogurt!

Nuggets di Pollo fit: gli ingredienti e la ricetta per preparali

La ricetta dei gustosi Nuggets di pollo fit, è condivisa sulla pagina Instagram ricettefitchesembranofat ed è davvero un’idea sfiziosa come la presenta la stessa food blogger:

“Ci sono giorni in cui l’unica cosa che vuoi è mangiare. Sarà il preciclo o il cambio di stagione, ma oggi sono nel mood “datemi schifezze e lasciatemi in pace!”. Succede anche a voi o sono l’unica?! Così, per non fare danni, ho deciso di provare a fare questi nuggets di pollo super leggeri che ho visto l’altro giorno sul profilo di @evasfoodaddiction (che se non conoscete, vi consiglio di seguire perché è pazzesca!)”

Gli ingredienti

Per preparare i nuggets di pollo fit, avrete bisogno di:

400 grammi di petto di pollo

cipolla

paprika dolce

sale e pepe

1 cucchiaino di senape

pan grattato

Il procedimento

Tritare il pollo con la cipolla aggiungendo sale, pepe, paprika dolce e un cucchiaino di senape. A questo punto bagnarsi le mani e procedere con il fare delle palline di carne di pollo.

Le palline leggermente schiacciate, dovranno essere impanate nel pan grattato addizionato di un cucchiaino di paprika dolce. Spennellare con un filo di olio extra vergine di oliva e cuocere se possibile in friggitrice ad aria a 200°C per 15 minuti o in forno ventilato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ricette Fit che sembrano Fat 🍫 (@ricettefitchesembranofat)

