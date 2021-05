Sguardo più giovane? Ecco il fantastico makeup anti age da provare assolutamente!

Sono molte le donne che vorrebbero uno sguardo più giovane. Ecco come realizzare un meraviglioso makeup anti age in modo davvero semplice.

Il tempo è quanto di più democratico ci sia e passa sul volto di tutti, anche di chi decide di regalarsi qualche ritocchino per ingannarlo. Il contorno occhi è una delle parti del viso più soggette allo stress ossidativo e anche meccanico a causa dell’espressività dei nostri occhi e anche perché in molti casi visibilmente segnati da borse ed occhiaie.

Il makeup viene incontro alle esigenze di tutte le donne e anche nel caso di uno sguardo più segnato può davvero regalare una sferzata di freschezza e luminosità. Scopriamo come curare la zona perioculare prima del trucco e come realizzare un fantastico trucco anti age.

Sguardo giovane: tutti i consigli per trattare la zona perioculare e prepararla al makeup

La zona del contorno occhi è particolarmente delicata e per questo necessita di trattamenti specifici che donino a questa parte del viso elasticità, idratazione e nutrimento.

Il primo consiglio per prendersi cura della zona perioculare è la protezione solare. Applicare sempre un prodotto con fattore di protezione 50+ adatto a questa zona e degli occhiali da sole aiuterà a combattere l’azione dei radicali liberi e a fermare notevolmente l’azione del tempo.

Scopriamo tutti i trattamenti che non dovrebbero mai mancare nella skincare routine.

La tonificazione

Tonificare la zona del contorno occhi è una pratica troppo sottovalutata e invece fondamentale. Per questo picchiettare un idrolato di hamamelis, rosa o fiordaliso in questa zona sia al mattino che alla sera, sarà un piccolo segreto di bellezza.

La crema contorno occhi

Non dovranno mai mancare l’idratazione ed il nutrimento nella zona perioculare e quindi si dovrà sempre applicare una crema specifica picchiettandola delicatamente con il dito anulare.

La maschera

Esistono in commercio delle meravigliose maschere in tessuto non tessuto imbibite di trattamento o anche in idrogel che potranno essere applicate una volta a settimana.

Il massaggio

Il massaggio del contorno occhi è davvero il particolare che farà la differenza nel mantenere uno sguardo giovane. Lo si potrà praticare con un roller di giada o con le dita. Ecco un video tutorial di Romina Guidi che svela come massaggiare questa zona in modo perfetto!

Come realizzare un makeup anti età per avere uno sguardo più giovane

Dopo esservi prese cura del contorno occhi in modo perfetto e costante, potrete certamente regalarvi un makeup anti age che mirerà a regalare allo sguardo luminosità e ad alzare la linea degli occhi, soprattutto in presenza di una palpebra piuttosto calata.

Realizzare delle sfumature che slancino lo sguardo verso l’alto è il segreto di questo makeup che potrà essere realizzato con facilità seguendo tutte le indicazioni della truccatrice Tiziana Zambelli del canale Youtube “Sfumature makeup”!