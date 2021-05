Sognare personaggi famosi è più frequente di quanto si pensi e a volte anche emozionante, ma quali segnali ci sta inviando il nostro inconscio in questi casi?

Tutti gli elementi che entrano a far parte di un nostro sogno sono stati accuratamente selezionati dal nostro inconscio per creare una rappresentazione simbolica di qualcosa di importante.

In pratica, quasi ognuno dei singoli elementi di un sogno (luoghi, oggetti, persone azioni) ha un significato specifico e svolge una funzione importante all’interno del sogno.

Per individuarla e capire il significato di un sogno bisogna sempre chiedersi cosa significa quell’elemento per noi e, da questa risposta, ricostruire il significato dell’atto onirico.

Cosa significa sognare personaggi famosi?

I personaggi famosi occupano un posto importante nel nostro immaginario, poiché hanno interpretato ruoli in film che amiamo, oppure perché hanno interpretato le nostre canzoni preferite o al contrario perché hanno compiuto scelte di vita che ci hanno mortalmente delusi.

Questo significa che ogni personaggio famoso ha un posto particolare nella nostra mente e può essere “ricoperto” di tutti i significati simbolici relativi alla sua carriera o alla sua presenza nella nostra vita.

La prima cosa che dobbiamo chiederci, dopo aver sognato un personaggio famoso, è cosa pensiamo di lui?

Sognare un’influencer

Se abbiamo sognato che un’influencer è la nostra migliore amica forse vorremmo essere circondate da persone che ammiriamo oppure vorremmo avere uno stile di vista diverso da quello attuale, magari migliore o addirittura lontano anni luce dalla nostra situazione economica e sociale.

Sognare un personaggio del genere in modo positivo potrebbe indicare desiderio di riscatto e di miglioramento, mentre sognare di avere un conflitto con lei potrebbe essere il segno che si provano sentimenti negativi come invidia e frustrazione.

Sognare un attore o un’attrice

In genere non si sogna un attore, quanto il personaggio interpretato da quell’attore. Per fare un esempio, è più frequente sognare il Commissario Montalbano piuttosto che Luca Zingaretti: il fatto che il commissario abbia la faccia dell’attore è completamente irrilevante.

In questo caso è necessario chiederci cosa rappresenta il personaggio per noi, e non l’attore. Successivamente si dovrebbe capire quali sentimenti ci legano a quel personaggio e in che modo influiscono sulla nostra vita attuale.

Per esempio, sognare 007 potrebbe indicare che si desidera una vita più avventurosa; sognare Superman potrebbe indicare il nostro bisogno di essere salvati da una figura superiore e che dobbiamo chiedere aiuto.

Sognare personaggi famosi da cui siamo attratti

Naturalmente non ci si può esimere dal trattare un aspetto fondamentale dei sogni che riguardano personaggio famosi: i sogni romantici o erotici. Questo genere di sogni è molto più frequente nei maschi che nelle femmine, le quali si “limitano” a sognare situazioni più romantiche e “fiabesche”.

In linea generale in questo genere di sogni il personaggio famoso è soltanto uno strumento per appagare i nostri desideri romantici o sessuali insoddisfatti. Non potendo soddisfarli in altra maniera, per un’infinità di possibili ragioni, il nostro inconscio ci “procura” una soddisfazione fittizia creata su misura per i nostri desideri.

Se nel momento in cui si manifesta un sogno di questo tipo abbiamo un partner o una partner ci si potrebbe sentire piuttosto in colpa, ma non è il caso di farne una tragedia. Si è responsabili soltanto di quello che si fa in maniera cosciente, non di quello che il nostro inconscio manifesta attraverso i sogni!

Di certo potrebbe essere il caso di analizzare la natura della nostra attuale situazione emotiva: è davvero soddisfacente? E se non lo è cosa si potrebbe fare per migliorare l’intimità e il dialogo nella coppia?

I numeri da giocare

Il numero da giocare se si sognano VIP e celebrità in genere è il 4, mentre per persone influenti in politica si dovrà giocare il 66.

Sognare un attore e un’attrice dovrebbe indurre a giocare il 7, mentre se si tratta di cantanti il 40. Il numero associato alle celebrità dello sport naturalmente l’82, anno in cui l’Italia ha vinto un memorabile mondiale di calcio.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.