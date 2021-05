TG Pettegola, 20 maggio: Cecilia Rodriguez fa una confessione intima su Ignazio

Il TG Pettegola è pronto ad aggiornarti sui maggiori scoop del giorno. Protagonista di oggi è la sorella minore di Belen, Cecilia Rodriguez.

Il TG Pettegola ogni giorno è pronto a tenerti sempre aggiornata sui maggiori scoop e notizie legate al mondo della cronaca rosa e dello spettacolo. Per questo motivo, nel nuovo numero di oggi, era impossibile non menzionare la confessione intima di Cecilia Rodriguez. La sorella minore di Belen, commentando il percorso del suo compagno Ignazio Moser all’Isola dei Famosi, si è lasciata andare ad una rivelazione che riguarda la sua sfera intima e non sono di certo mancati i commenti dei suoi fedeli sostenitori che sono curiosi di sapere qualcosa in più, ma la Rodriguez, forse, ha già detto troppo.

La 5 top del 20 maggio del TG Pettegola: le migliori news della cronaca rosa

Le notizie di oggi non sono di certo finite qui. Si passa all’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta. Rosa, sul suo profilo Instagram, si è lasciata andare ad un amaro sfogo. In quanto alcuni odiatori della rete l’hanno accusata di essere una cattiva mamma soltanto perché ha lasciato suo figlio, nato dalla storia d’amore con Pietro Tartaglione, con i nonni. Da una grande donna ad un’altra il passo è breve. Parliamo di Guenda Goria che ha purtroppo rivelato che le sue condizioni di salute non sono affatto migliorate e che sarà costretta a subire un intervento.

Impossibile non menzionare anche le dure accuse di Akash Kumar dopo l’Isola dei Famosi rivolte ad Andrea Cerioli. I due non se le sono di certo mandate a dire. Per ultima, ma non per importanza, c’è un’accesa discussione tra Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne: che cosa sarà successo questa volta tra loro due?

Luca Zanforlin in collegamento, la confusione di Luca, il confronto tra Gemma e Aldo e… Cliccate qui per rivedere la puntata di #UominieDonne! 😉 https://t.co/V6j6dwJl52 — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 19, 2021

