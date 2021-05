Grave lutto per Rita Dalla Chiesa, il dolore della conduttrice: “Sei andata verso il mare da sola”

Rita Dalla Chiesa è stata colpita da un grave lutto. La conduttrice si è lasciata andare ad una straziante confessione sui social.

Rita Dalla Chiesa nelle scorse ore ha annunciato di essere stata colpita da un grave lutto. L’ex conduttrice di Forum, sul suo profilo Instagram, ha rivelato che purtroppo sua cognata Emilia non è riuscita a vincere la sua battaglia ed è volata in cielo.

L’annuncio della conduttrice ha lasciato il suo fedele pubblico, e non solo, in quanto le hanno porto le proprie condoglianze anche numerosi personaggi appartenenti al piccolo schermo degli italiani, senza parole. Tant’è che le hanno prontamente mostrato la loro vicinanza in questo momento così difficile per lei ed i suoi cari.

Rita Dalla Chiesa è stata colpita da un grave lutto e le sue parole hanno toccato il cuore di tutti gli utenti della rete, ecco il suo ultimo saluto ad Emilia.

Morta la cognata di Rita Dalla Chiesa: l’addio della conduttrice commuove tutti

Rita Dalla Chiesa ha scelto di pubblicare sul suo profilo Instagram un messaggio a cuore aperto dedicato a sua cognata Emilia che purtroppo non c’è più, scegliendo di pubblicare uno scatto che la ritrae di spalle mentre abbraccia il fratello della conduttrice.

“Eravamo in vacanza a Sellia Marina, due anni fa. Li ho sorpresi al tramonto, di spalle, abbracciati, mentre guardavano il mare” ha esordito la conduttrice, contestualizzando dove e quando è stata scattata la foto pubblicata in rete. “Loro, Nando e Emilia, il “professore” e “la Biondina”, hanno vissuto una storia di amore vero lunga 51 anni. Sempre abbracciati … Sempre complici” ha poi proseguito nel suo toccante post su Instagram. “L’uno la forza dell’altra. Nelle battaglie di mio fratello, nelle nostre sofferenze più grandi, nei ricordi belli delle nostre estati a Mondello, nel suo credere ciecamente nei diritti civili e nella difesa delle persone più’ deboli” ha poi confidato.

“Nell’amare Carlo e Doretta. Nell’essere felici quando sono diventati nonni di Otto, Tito e Rosa. Due persone intrecciate d’amore. Non era solo mia cognata, Emu’. Era la quarta figlia di mio padre e mia madre, che l’hanno adorata” ha poi raccontato. “Stamattina, dopo una malattia divorante, feroce, Emilia ha dovuto lasciare quell’abbraccio che è’ stato la sua casa per tutta la vita. Ed è andata verso il mare da sola” ha tristemente annunciato. “A noi ha lasciato la grande eredità di avere lottato per ogni suo respiro. E lei è arrivata, finalmente, in fondo all’orizzonte che guardava con il suo Prof quella sera di due anni fa” ha poi concluso. “Grazie, Emu’, per tutto quello che ci hai regalato. Anche questo dolore, che si aggiunge ai troppi che la nostra famiglia ha già’ vissuto…”.

Il lutto di Rita Dalla Chiesa, come anticipato, ha spiazzato non solo il pubblico ma anche molti suoi colleghi che le si sono stretti in un tenero abbraccio virtuale.