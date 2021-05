Paola Barale, dalle stelle al buio: ecco che fine ha fatto

Paola Barale è stata una delle showgirl più potenti che ci siano mai state in Italia ma da un po di tempo a questa parte è sparita dai riflettori: ecco che fine ha fatto

La bella showgirl è stata una delle più presenti nelle tv Italiane a partire dagli anni 90, anni in cui, ha raccolto grandi successi anno per anno anche se avrebbevoluto fare tutt’altro nella vita. Pensate che voleva fare l’insegnante scolastica e proprio per raggiungere tale scopo aveva iniziato a studiare e si era anche diplomata.

Quello che le permise di iniziare una carriera di spicco fin da subito fu la sua somiglianza impressionante con la cantante americana Madonna. Tramite questa sua peculiarità divenne la valletta numero 1 di Mike Bongiorno iniziando a esibirsi come la sopracitata cantante.

Riempì anche molto spesso le pagine delle cronache rosa avendo avuto, nei tempi, svariate storie d’amore. Tra quelle più famose possiamo annoverare sicuramente quelle con Raz Degan e Gianni Sperti. Sono state importanti a tal punto da rappresentare ancora qualcosa al giorno d’oggi.

Cosa fa oggi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piribri (@paolabaraleofficial)

Nel tempo Paola si è un pò persa dai radar della tv nostrana, anche se sui social network non ha mai perso il suo appeal, avendo all’attivo 600.000 fidati followers, che contribuiscono a renderla ancora oggi un personaggio di tutto successo.

I social, li utilizza principalmente per riportare fatti di vita quotidiana e situazioni legate alle campagne pubblicitarie di cui è testimonial.

Nell’ultimo periodo se andiamo a vedere cosa ha fatto in tv possiamo considerare la partecipazione al programma di un altro “resuscitato” Enrico Papi, “Guess my age”. Programma trasmesso su Tv8.

Tra le altre cose si conta anche la sua partecipazione di qualche anno fa all’isola dei famosi come guest star, per andare a vedere il suo ex Raz Degan, con il quale ha mantenuto nel tempo un rapporto ottimo.

I figli mai avuti

Una delle sue più grandi prove fu quella di non essere riuscita ad avere figli. Non sappiamo se sia stata una scelta fatta per un discorso puramente personale o sia legata ad un problema di carattere fisico.