Ecco il trucco che forse non conoscevi per bruciare più calorie camminando: a dirlo uno studio

Forse non tutti sanno che esiste un trucco per bruciare più calorie camminando e a dirlo è uno studio scientifico che arriva dalla Ohio State University. Scopriamo di cosa si tratta.

Che camminare sia salutare è cosa ormai risaputa. Farlo all’aria aperta, meglio ancora in mezzo al verde, poi offre numerosi benefici sia a livello fisico che psicologico.

Forse però non tutti sanno che possiamo massimizzare gli sforzi che si fanno camminando e bruciare più calorie grazie a un trucco molto semplice.

Una dritta utile che arriva direttamente da uno studio della Ohio State University: scopriamo allora di cosa si tratta.

Ecco il trucco per bruciare più calorie camminando

Camminare, correre e l’attività aerobica in generale sono un ottimo metodo per perdere peso se uniti a una dieta ipocalorica.

Se in genere siete appassionate di passeggiate all’aria aperta o se lo fate semplicemente sopra ad un tapis roulant dovete sapere che esiste un trucco per bruciare più calorie camminando.

A dirlo è uno studio che arriva direttamente dalla Ohio State University e pubblicato sulla rivista Biology Letters. Si tratta di un trucco semplicissimo ma che forse non tutti conoscono.

In pratica quando si cammina non dovremo far altro che variare la velocità del passo. Sembra addirittura che grazie a questo stratagemma possiamo perdere fino al 20% in più di grassi rispetto ad una andatura normale.

Non solo quindi l’azione di camminare ci permette di bruciare calorie, ma anche il fermarsi, il ripartire e soprattutto il modificare la propria velocità sono comportamenti che causano un dispendio di energia, e determinano circa l’8% del nostro consumo quotidiano di calorie.

Nello studio i ricercatori hanno preso a campione un gruppo di volontari e li hanno fatti camminare sopra a un tapis roulant, variando la velocità di camminata. In questo modo hanno potuto constatare il dispendio energetico dovuto alle variazioni di velocità.

Dai risultati è emerso che il consumo energetico aumenta con il cambio di velocità perché è come premere sull’acceleratore. Effettivamente mantenere una velocità costante costa all’organismo meno fatica. Ecco perché gli autori dello studio suggeriscono anche di camminare ad esempio con uno zaino in spalla o dei pesi sulle gambe.

Non solo può essere utile anche camminare facendo delle curve piuttosto che andare sempre in linea retta.