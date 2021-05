Cosima Coppola è un’attrice e danzatrice italiana. L’abbiamo conosciuta grazie al successo de L’onore e il rispetto ma adesso c’è stato un grande cambiamento nella sua vita e un grande nuovo traguardo.

Cosima Coppola, classe 1983 è un’attrice italiana che ha partecipato a diverse fiction Mediaset. Nota soprattutto per il suo ruolo ne “l’Onore e il Rispetto”.

LEGGI ANCHE –> L’onore e il rispetto 5, i grandi assenti e le prime foto rubate al set

Ma nell’ultimo periodo Cosima Coppola ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per concentrarsi sulla fase finale del suo percorso universitario. Ebbene sì: Cosima Coppola si è laureata.

Ma nonostante ciò non ha mai abbandonato del tutto la recitazione: il lavoro più recente è stato a teatro, nel Cyrano. In tv non appare invece dal 2018, quando ha fatto parte del cast de L’isola di Pietro. Prima ancora è stata protagonista di altre fiction Mediaset quali: Furore-Il vento della speranza, Rodolfo Valentino, Viso d’angelo, Il falco e la colomba, Il sangue e la rosa. È diventata nota al grande pubblico grazie a Un posto al sole, Carabinieri e L’onore e il rispetto. Nel 2015 è stata una concorrente di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Una grande carriera televisiva ma messa in pausa per un importante traguardo. Vediamo qualcosa di più.

Cosima Coppola: lo stop alla carriera televisiva per laurearsi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cosima Coppola (@cosimacoppola)

Nuovo e inaspettato traguardo per Cosima Coppola. L’attrice, volto di diverse fiction Mediaset, si è laureata a Roma in Economia. È stata la diretta interessata ad annunciarlo su Instagram, con una serie di foto che la ritraggono con la celebre corona d’alloro. Cosima ha condiviso questa gioia con la sua famiglia, i suoi amici e i numerosi follower.

Nonostante abbia iniziato a lavorare molto giovane, prima come modella e poi come interprete, la Coppola non ha mai abbandonato gli studi e oggi, all’età di 36 anni, è riuscita finalmente a prendere il famoso “pezzo di carta”.

In realtà all’inizio Cosima era iscritta alla Facoltà di Psicologia ma poi ha deciso di cambiare strada e optare per gli studi in Economia. Un cambio non facile ma che ha spinto la Coppola a dare sempre il meglio fino a raggiungere il suo obiettivo con un bel 110 e lode.