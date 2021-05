2) Pitturare le pareti. Tinteggiare i muri, oltre che essere un’attività utile ci permette di risparmiare sui costi di un imbianchino oltre a farci smaltire ben 200 calorie all’ora.

3) Usare la palla fitness al posto della sedia. Se dobbiamo stare molte ore al computer anziché stare seduti su una sedia sediamoci su una palla per fare ginnastica. In questo modo lavoreranno i muscoli della schiena e quelli delle gambe. Non solo miglioriamo anche la postura perché dobbiamo mantenerci in equilibrio. In questo modo si bruciano fino a 300 calorie.

4) Gioco dei mimi. Può essere l’idea per trascorrere una serata alternativa in famiglia o con gli amici. Giocare ai mimi fa bruciare diverse calorie perché ci fa stare in movimento.

5) Pulire la casa. Le pulizie fanno bruciare eccome. Spolverare, passare l’aspirapolvere e lo straccio sui pavimenti. Ma anche pulire i vetri, il bagno e la cucina. In questo modo si perdono molte calorie.

6) Arredare la sala. Cambiare la disposizione dei mobili in casa è un altro metodo per perdere perso. Infatti si alza la frequenza cardiaca e si bruciano calorie.

7) Giocare con i bambini. Un altro metodo per consumare è giocare con i bambini. Visto che loro si muovono in continuazione lo faremo pure noi. In soli 20 minuti di gioco della campana si possono perdere fino a 100 calorie.

8) Ballare. Al momento le discoteche sono chiuse ma nessuno ci vieta di ballare in casa. Accendiamo la musica e scateniamoci davanti allo specchio.

9) Fare spesa. Andare al supermercato e spingere il carrello pieno di oggetti per 45 minuti ci fa eliminare più di 100 calorie. Inoltre, portare la spesa dalla macchina fino a dentro casa e metterla in ordine ci può far bruciare altre 80 calorie.

10) Fare shopping. Ogni cambio d’abito ci permette di bruciare 15 calorie. Se quando andiamo a fare acquisti ci proviamo 4 outfit diversi elimineremo ben 60 calorie Dopotutto non è così male.

11) Praticare un massaggio. Dopo una giornata stancante al lavoro cosa c’è di meglio che un massaggio rilassante? Farne uno per 40 minuti permette di bruciare almeno 200 calorie.

12) Cantare al karaoke. Un’attività che se praticata per un’ora permette di perdere quasi 140 calorie.

13) Giardinaggio. Sistemare il giardino come togliere erbacce, tagliare il prato, potare la siepe e piantare fiori e piante ci fa bruciare 200 calorie ogni mezz’ora.

14) Lavare l’auto. Se anziché farlo fare a pagamento optiamo per lavare la macchina da soli potremo bruciare più di 200 calorie.

15) Muoversi in continuazione. Ci sono persone che non riescono a stare mai ferme. Ecco, chi si agita tutto il giorno rispetto a chi invece se ne sta seduto e fermo per la gran parte del tempo consuma fino a 350 calorie in più.