Francesco Battiato ricordi le sue canzoni? Da “la Cura” a “E ti vengo a cercare”

Francesco Battiato: ricordi le sue canzoni più belle? Da La Cura a Ti Vengo a Cercare. Ascolta tutti i suoi brani più belli.

Francesco Battiato nelle scorse ore ha spiazzato tutto il popolo del bel paese. In quanto nessuno in queste ore si aspettava di dover leggere la notizia della sua scomparsa, ma il cantautore e compositore, da tempo malato, ci ha lasciato, provocando un immenso vuoto nel cuore di tutte le persone che hanno avuto modo di poterlo conoscere.

Tanti sono stati gli omaggi dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che hanno avuto l’opportunità di poter collaborare con lui o semplicemente di apprezzare, come tutti noi del resto, le sue meravigliose opere che gli permetteranno di vivere in eterno. Tu ricordi le sue canzoni più famose? Canzoni che hanno fatto la storia non solo della musica italiana, ma anche da colonna sonora di tutta la vita.

La più famosa, in assoluto, è La Cura, ma nemmeno le altre sono da meno. Ecco le canzoni di Francesco Battiato più famose, fatte di testi e melodie che arrivano dritte al cuore di chi le ascolta.

Franco Battiato La cura: testo e video

LEGGI ANCHE –> Morto Franco Battiato, Morgan disperato: “L’unico che mi capiva”

“Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie,

dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via,

dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo,

dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai.

Ti sollleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore

dalle ossessioni delle tue manie.

Supererò le correnti gravitazionali

lo spazio e la luce per non farti invecchiare;

e guarirai da tutte le malattie.

Perchè sei un essere speciale

ed io avrò cura di te.

Vagavo per i campi del Tennessee,

come vi ero arrivato chissà

non hai fiori bianchi per me?

più veloci di aquile i miei sogni

attraversano il mare.

Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza,

percorreremo assieme le vie che portano all’essenza.

I profumi d’amore inebrieranno i nostri corpi,

la bonaccia d’Agosto non calmerà i nostri sensi.

Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto,

conosco le leggi del mondo e te ne farò dono.

Supererò le correnti gravitazionali

lo spazio e la luce per non farti invecchiare;

ti salverò da ogni malinconia.

Perchè sei un essere speciale

ed io avrò cura di te.

Io sì che avrò cura di te”

Francesco Battiato Centro di gravità permanente – testo e video

“Una vecchia bretone

con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù.

Capitani coraggiosi

furbi contrabbandieri macedoni.

Gesuiti euclidei

vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori

della dinastia dei Ming.

Cerco un centro di gravità permanente

che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

avrei bisogno di…

Cerco un centro di gravità permanente

che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

over and over again

Per le strade di Pechino erano giorni di maggio

tra noi si scherzava a raccogliere ortiche.

Non sopporto i cori russi

la musica finto rock la new wave italiana il free jazz punk inglese.

Neanche la nera africana.

Cerco un centro di gravità permanente

che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

avrei bisogno di…

Cerco un centro di gravità permanente

che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

over and over again…

You are a woman in love baby come into my life

baby I need your love

I want your love

over and over again”

LEGGI ANCHE –> Addio a Franco Battiato: mondo della musica in lutto

Franco Battiato E ti vengo a cercare: video e testo

“E ti vengo a cercare

anche solo per vederti o parlare

perché ho bisogno della tua presenza

per capire meglio la mia essenza.

Questo sentimento popolare

nasce da meccaniche divine

un rapimento mistico e sensuale

mi imprigiona a te.

Dovrei cambiare l’oggetto dei miei desideri

non accontentarmi di piccole gioie quotidiane

fare come un eremita

che rinuncia a sé.

E ti vengo a cercare

con la scusa di doverti parlare

perché mi piace ciò che pensi e che dici

perché in te vedo le mie radici.

Questo secolo oramai alla fine

saturo di parassiti senza dignità

mi spinge solo ad essere migliore

con più volontà.

Emanciparmi dall’incubo delle passioni

cercare l’Uno al di sopra del Bene e del Male

essere un’immagine divina

di questa realtà.

E ti vengo a cercare

perché sto bene con te

perché ho bisogno della tua presenza”

Francesco Battiato Voglio vederti danzare: testo e video

“Voglio vederti danzare

come le zingare del deserto

con candelabri in testa

o come le balinesi nei giorni di festa.

Voglio vederti danzare

come i Dervisches Tourners

che girano sulle spine dorsali

o al suono di cavigliere del Katakali.

E gira tutt’intorno la stanza

mentre si danza, danza

e gira tutt’intorno la stanza

mentre si danza.

E Radio Tirana trasmette

musiche balcaniche, mentre

danzatori bulgari

a piedi nudi sui bracieri ardenti.

Nell’Irlanda del nord

nelle balere estive

coppie di anziani che ballano

al ritmo di sette ottavi.

Gira tutt’intorno la stanza

mentre si danza, danza.

E gira tutt’intorno la stanza

mentre si danza.

Nei ritmi ossessivi la chiave dei riti tribali

regni di sciamani

e suonatori zingari ribelli.

Nella Bassa Padana

nelle balere estive

coppie di anziani che ballano

vecchi Valzer Viennesi”

Franco Battiato Cuccurucucù: testo e video

“Cuccurucucu paloma ahia-ia-ia-iai

Cantava

Cuccurucucu paloma ahia-ia-ia-iai

Cantava

Le serenate all’istituto magistrale

Nell’ora di ginnastica o di religione

Per carnevale suonavo sopra i carri in maschera

Avevo già la luna e urano nel leone

“Il mare nel cassetto”

“Le mille bolle blu”

Da quando sei andata via non esisto più

“Il mondo è grigio il mondo è blu”.

Cuccurucucu paloma ahia-ai-ai-iai

Cantava

Cuccurucucu paloma ahia-ai-ai-iai

Cantava

L’ira funesta dei profughi afgani

Che dal confine si spostarono nell’Iran

Cantami o diva dei pellerossa americani

Le gesta erotiche di squaw “pelle di luna”

Le penne stilografiche con l’inchiostro blu

La barba col rasoio elettrico non la faccio più

“Il mondo è grigio il mondo è blu”.

Cuccurucucu paloma ahia-ai-ai-iai

Cantava

Cuccurucucu paloma ahia-ai-ai-iai

Cantava

Lady Madonna

I can try

With a little help from my friends

Oh oh goodbye Ruby Tuesday

Come on baby let’s twist again

Once upon the time

You dressed so fine, Mary

Like just a woman

Like a Rolling Stone

Cuccurucucu paloma ahia-ai-ai-iai

Cantava

Cuccurucucu paloma ahia-ai-ai-iai

Cantava

Coro:

Lady Madonna

I can try

With a little help from my friends

Oh oh goodbye Ruby Tuesday

Come on baby let’s twist again

Once upon the time

You dressed so fine, Mary

Like just a woman

Like a Rolling Stone”