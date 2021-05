Chocolate Fudge Bars: irresistibili barrette leggere e proteiche

Chocolate Fudge Bars, delle barrette al cioccolato davvero uniche, golose, leggere, semplici e veloci da preparare.

Siete alla ricerca di una ricetta dolce ma leggera, ideale da consumare pre e post allenamento ma che non siano le solite barrette industriali che si trovano comunemente in supermercato? Le Chocolate Fudge Bars saranno perfette per voi. Una ricetta golosa, light, proteica, semplicissima da preparare e di cui non potrete più fare a meno.

Scopriamo come preparare queste barrette ricche di energia in modo semplice e con ingredienti sempre presenti in casa come le banane, il cacao amaro, il miele e il burro di arachidi, una pasta cremosa perfetta per preparare dolci light ma anche per ricette salate.

Non vi resta che mettervi al lavoro per preparare dei buonissimi quadrotti al cioccolato che piaceranno a tutta la famiglia, soprattutto ai bambini come snack da consumare a metà mattina o metà pomeriggio.

Chocolate Fudge Bars: gli ingredienti e la ricetta per prepararle

La ricetta delle Chocolate Fudge Bars sono frutto della creatività della food blogger thastatina e sono davvero semplici e velocissime da realizzare.

Gli ingredienti

2 banane

50 grammi di cacao amaro

1-2 cucchiai di miele o altro dolcificante a scelta

1 cucchiaio di burro di arachidi

Il procedimento

In un frullatore o in un frullatore ad immersione versare le banane tagliate a rondelle, il cacao amaro, i due cucchiai di dolcificante come il miele, lo sciroppo d’agave o altro a scelta e poi il burro di arachidi, che apporterà un’ottima fonte proteica e di grassi buoni alla ricetta.

Frullare tutti gli ingredienti e dopo aver ottenuto un impasto piuttosto cremoso, versarlo in una teglia da plumcake foderata di carta da forno. Livellare l’impasto e poi lasciar riposare in congelatore per minimo 2-3 ore.

Passate le ore di riposo, si potrà tirare fuori dal congelatore e tagliare a quadrotti che potranno anche essere conservati in frigorifero oppure serviti su un vassoio per una piacevole pausa dolce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ❦ (@thatstatina)

