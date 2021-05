Hai bisogno di sentirti meglio? Inizia a cantare. Farlo gioverà alla tua mente e persino al tuo organismo.

Quante volte ti è capitato di cantare e di sentirti improvvisamente meglio? Ebbene, la tua non è solo una sensazione. Cantare, infatti, apporta delle migliorie che portano ad accrescere l’umore e a far bene persino all’organismo. Per questo motivo, intonare una canzone che si ama può migliorare sia la giornata che il proprio stato di benessere.

Canti? Scopri perché ti fa bene

Persino la scienza sembra essersi interessata ai benefici del canto. Sembra infatti che intonare una canzone che si ama aiuti a stimolare il sistema immunitario, rilassi i muscoli e porti a respirare meglio.

Cantare rappresenta una valvola di sfogo, aiuta ad allentare lo stress e quando si tratta di brani che si amano in modo particolare, aiuta a riprovare determinate emozioni positive vissute in passato.

Certo, se non si è abituati, i primi tempi ci si può sentire quasi in imbarazzo ma basta scegliere la canzone giusta, mettere da parte i giudizi personali e lasciarsi trasportare ed il gioco è fatto. Basterà provare una sola volta per prendere confidenza con la cosa e per sentirsi talmente bene da volerci riprovare.

Cantare, infatti, aiuta a mettere in circolo serotonina ed endorfine, migliorando l’umore e rendendo più liberi e spontanei. Migliora la respirazione, porta a pensare in modo positivo e dona allegria.

Si può scegliere di cantare da soli o in compagnia, caso in cui si entra maggiormente in empatia con gli altri. Allo stesso modo anche cantare in coro aiuta. Consente infatti di imparare ad adattarsi a ritmi diversi, a coordinarsi con gli altri e a vivere un’esperienza piacevole ed in grado di donare euforia.

Ciò che conta è non frenarsi e accettare le emozioni che si provano. Cantare, infatti, aiuta a tirare fuori emozioni represse, paure nascoste, rabbia e frustrazione e persino ciò che non si sa di provare. Può aiutare ad infondersi coraggio, ad avere una spinta in più verso ciò che si sta facendo o a rilassarsi e aiutare gli altri a sentirsi meglio. Per ottenere tutto ciò, la cosa migliore è ascoltare quanti più generi musicali possibili.

Così facendo, infatti, si può capire quali sono quelli maggiormente compatibili con i propri gusti e quanti riescono ad infondere emozioni piacevoli. Una volta compreso cosa si desidera cantare non resterà che trovare dei momenti personali in cui farlo. E chissà che una volta presa confidenza non si possa condividere il tutto con gli amici. Dopotutto stare bene in compagnia può rivelarsi ancor più piacevole.