Scopri la cipria più amata dai vip, la Long Time No Shine di Lancôme: l’abbiamo provata per voi per scoprire se vale il suo costo.

Fissare il trucco, tenere a bada l’effetto lucido, donare il giusto livello di luminosità all’incarnato: è solo l’inizio di ciò che una cipria deve fare, compiti non da poco e in virtù dei quali noi amanti del make up siamo alla perenne ricerca della cipria perfetta.

I vip, nonché gli esperti del settore sembrano averla trovata o almeno così credono. Tra i loro must c’è infatti la Long Time No Shine di Lancôme, una cipria da circa 46 euro che promette veri e propri miracoli. Ma le cose staranno veramente così?

Noi abbiamo deciso di provarla per voi, testarla per un’intera giornata e verificare se mantiene quanto promesso. Come sarà andata? Scopriamolo insieme.

Cipria Lancôme Long Time No Shine: il nostro test

Per il nostro settimanale appuntamento con il format Text me abbiamo deciso di testare la cipria traslucida di Lancôme Long Time No Shine. Come sempre l’abbiamo applicata e poi abbiamo proceduto con tutti i nostri impegni: pranzi, spuntini, lavoro, video da girare. A fine giornata abbiamo tirato le somme.

Come è andata? Potete scoprirlo nel video qua sotto.

La Long Time No Shine promette di tenere a bada l’effetto lucido lungo l’intera giornata e, si conseguenza, garantire al contempo lunga vita al nostro make up. Ciò implica ovviamente non solo fissare il fondotinta ma anche aiutare il correttore a durare a lungo, senza andare nelle pieghe e coprendo tutto ciò che deve coprire.

Ovviamente un simile compito va assolto senza scadere nella deriva opposta: la cipria non deve dare un effetto polveroso non deve mai appesantire l’incarnato.

Il prodotto di Lancôme riuscirà a fare tutto ciò? Scopriamolo insieme nel video qua sotto e, qualora il responso vi soddisfi, di seguito troverete anche il box diretto per acquistare la cipria su Amazon. A voi la scelta finale!