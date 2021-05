Per il nostro format Text Me abbiamo provato per voi il correttore OhMyLove di ClioMakeUp: ci sarà piaciuto? Scopriamolo insieme.

Correttore, l’ancora di salvezza quando occhiaie, macchie, brufoli e imperfezioni in generale avanzano sulla nostra pelle.

Certo, non tutti i correttori sono uguali e trovare il migliore oltre che il più adatto alle proprie personali esigenze è il primissimo step per ottenere poi un risultato finale di successo. Ma qual è il migliore? Forse non esiste una risposta univoca, un po’ come vi abbiamo spiegato nel nostro articolo sui cinque migliori correttori in commercio.

L’obbiettivo allora sarà conoscere bene quanti più prodotti possibile così da valutarne pro e contro e fare poi la nostra scelta finale con consapevolezza.

Oggi esploriamo le possibilità di un altro corretto, OhMyLove di Cliomakeup: lo abbiamo provato per voi e vi diciamo che cosa ne pensiamo.

Text Me: il correttore OhMyLove di Cliomakeup

Un prodotto 100% made in Italy, vegan, cruelty Free, nickel Tested.

17,50 euro per 7.5 ml di correttore (un quantitativo decisamente sopra la media) che Clio Zammattero ha introdotto sul mercato in quattordici colorazioni, perfette veramente per ogni genere di incarnato, dal più diafano al più intenso.

Come sempre abbiamo acquistato il prodotto e lo abbiamo provato per voi, indossandolo lungo un’intera giornata, sottoponendolo a un po’ di stress (ci siamo anche allenate) e verificando come lo avremmo poi ritrovato a giornata conclusa, la sera pronte per il nostro immancabile demaquillage.

Come si sarà comportando OhMyLove? Il correttore di Clio Zammatteo avrà disatteso le aspettative? Abbiamo dovuto ricorrere a ritocchi? Il finish è stato veramente confortevole?

Rispondiamo a queste e a molte altre domande nel video che condividiamo direttamente dal nostro profilo Instagram: il nostro format Text Me ha messo così alla prova per voi un nuovo prodotto, vediamo insieme come si è comportato e quale voto abbiamo deciso di dare alla fine?

Avremo promosso oppure no il correttore firmato Cliomakeup?