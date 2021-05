Carlo e Susy, genitori Giulia Stabile: “In passato ha sofferto tantissimo”

Carlo e Susy, i genitori di Giulia Stabile raccontano gli epidosi di bullismo subiti dalla finalista di Amici 2021 in passato.

Giulia Stabile è tra i finalisti del serale di Amici 2021. La ballerina ha affrontato un percorso importante nel corso del quale è cresciuta come danzatrice e come persona. Grazie alla consapevolezza acquisita ad Amici, Giusta sta imparando ad accettarsi e a lasciare nel cassetto le soffrenze che le hanno causato le prese in giro dei compagni di scuola.

A raccontare il passato doloroso di Giulia sono stati i genitori Carlo e Susy. La mamma di Giulia, la signora Susy, in particolare, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale DiPiù, ha parlato delle sofferenze provate dalla figlia.

“In passato purtroppo ha sofferto tanto. A scuola è stata vittima di gravissimi episodi di bullismo: sia fisico che psicologico. Da quel momento Giulia è stata messa ai margini di tutto ed è stata al centro di episodi spiacevoli”, ha detto la signora Susy.

Carlo e Susy, genitori Giulia Stabile: la sorpresa della mamma per la finale di Amici 2021

Per la finale di Amici 2021, Giulia ha ricevuto la sorpresa della mamma che si è travestita per non farsi riconoscere. Quando è arrivata in sala, la ballerina ha riconosciuto mamma Susy dopo un po’ di tempo cominciando a ridere. La mamma le ha dichiarato quanto sia lei che il padre siano orgogliosi del percorso che ha fatto.

“Quando uscirai la prima notte non ti farò dormire perché mi dovrai raccontare tutto ciò che ti è successo in questi mesi“, ha detto la signora sottolineando anche la crescita fatta dalla figlia.

Giulia Stabile ha poi parlato alla mamma di Sangiovanni spiegandole che, nella casetta di Amici 2021, aveva tutto ciò di cui aveva bisogno, in primis l’amore. Della storia tra Giulia e Sangiovanni, la mamma della ballerina, a DiPiù, ha dichiarato: “Non si era mai innamorata perché pensava soltanto alla danza. Nella sua vita non c’era tempo per i ragazzi. Sono felice che, finalmente, in un ambito protetto come quello della scuola di Amici, anche per lei sia giunto il momento dell’amore”.

Come ha reagito invece il papà di Giulia? “Mio marito quando ha visto che si scambiavano il loro primo bacio ha smesso di parlare”, ha detto la signora Susy.