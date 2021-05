Come copiare Giulia De Lellis ed il suo look in bianco e nero, perfetto per una cena fuori? Abbiamo i suggerimenti per te.

“Ora di cena” scrive Giulia De Lellis sul suo profilo Instagram, prima di postare una serie di foto con un outfit veramente bellissimo.

La famosa influencer, infatti, ha presentato un look in bianco e nero, elegante e chic e soprattutto perfetto per la bella stagione!

Scopriamo insieme quali sono i capi che ha usato lei e come prendere ispirazione per replicare il suo outfit!

Giulia De Lellis look elegante in bianco e nero: marca e costo del suo outfit

Una camicia bianca ed una gonna nera: non sembra così difficile copiare il look di Giulia De Lellis, vero?

E invece, ovviamente, non è così semplice essere eleganti ed alla moda soprattutto con un look così semplice (e che può essere scambiato per una divisa da ristorante).

Ma quindi, che cos’ha di speciale questo look? Analizziamolo insieme!

Giulia indossa camicia e gonna di The Attico, scarpe Alevì Milano ed una borsa (di cui siamo veramente solo invidiose) firmata Jacquemus.

LEGGI ANCHE –> Ti sveliamo come essere elegante ma sensuale nell’estate 2021 con il look rosa di Elettra Lamborghini in Versace

Il look, nella sua semplicità, è estremamente “matematico“. Ci sono solo elementi di due colori, sapientemente distribuiti sulla figura.

Di certo, però, per dare un piccolo “twist” ai capi, Giulia De Lellis ha scelto di rendere gli accessori il più basic possibile e concentrarsi, invece, sull’abbigliamento.

La gonna è nera, certo, ma drappeggiata in modo da “alzarsi” su un lato, in disco jersey nero e lustrini: la trovate sul sito di The Attico cliccando qui.

Questo capo particolare, facile da abbinare ma senza essere sottotono, si abbina alla perfezione alla maglietta scelta da Giulia.

Si tratta di un top sempre di The Attico che, però, al momento è introvabile sul sito: è una rivisitazione della “classica” polo maschile, di un bianco “sgargiante” e con i bottoncini sull’apertura.

Insomma, lo abbiamo capito: il suo look è decisamente perfetto! Come fare, quindi, a copiarlo?

Copiare l’outfit bianco e nero di Giulia De Lellis: ecco i nostri suggerimenti

Ti proponiamo, quindi, due opzioni per ricreare al meglio il look di Giulia.

La polo che vedi in foto è di Pull and Bear e la trovi cliccando qui.

Si tratta di un capo versatile e dal (finto) taglio maschile che puoi indossare sopra i jeans o sopra le gonne senza problemi (anche perché è un body!).

Sotto una giacca di tweed (qui ti abbiamo spiegato come si abbina) o per un appuntamento di lavoro: questo capo è semplicemente perfetto!

Passiamo poi alla gonna: noi ti proponiamo questo modello di Even&Odd che trovi cliccando qui sul sito di Zalando.

Il modello è molto simile a quello di Giulia ma senza “lustrini”. Il motivo è che, pur rimanendo un capo particolare, sensuale ma senza essere volgare, puoi utilizzare questa gonna anche in occasioni più “giornaliere“.

LEGGI ANCHE –> Less is more: prendiamo ispirazione (cioè copiamo) l’eleganza senza tempo di Ambra Angiolini

Per gli accessori, invece, ti proponiamo due opzioni: le scarpe sono di Marco Tozzi e le trovi qui mentre per la borsa, anche se vorremmo tanto consigliarti quella di Jacquemus, abbiamo pensato a questa di Pieces che trovi cliccando qui.

Entrambi questi accessori sono semplici e molto classici, esattamente come quelli di Giulia: si tratta di due pezzi senza tempo, che potrai riutilizzare per tantissimi anni!

(Soprattutto, entrambi li trovi a disposizione su Zalando).

Come ti spiegavamo prima, l’idea di base per copiare il look di Giulia è puntare tutto sulla dicotomia tra semplice e particolare.

Ci sono solo due colori, non ci sono fantasie sgargianti o accessori che saltano all’occhio: tutto si gioca sull’idea che, a poco a poco, i suoi capi “banali” si rivelano, in realtà, unici e particolari.

Ecco, quindi, che a fronte di un outfit che sembra classico e lineare, Giulia ha presentato un look veramente da far girare la testa!

Bene, adesso hai tutto quello che ti serve per copiare il look di Giulia De Lellis: che ne dici, adesso proverai anche tu a fare l’influencer?