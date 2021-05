È stata la prima velina di Striscia la Notizia: com’è diventata Eliette Mariangelo

“Striscia la notizia”, Eliette Mariangelo fu la prima velina. Com’è diventata oggi la donna: la celebre 56enne ha cambiato vita.

“Striscia la Notizia” è celebre per aver introdotto – all’interno del tg satirico – la figura delle veline: vallette che ballano e accompagnano la trasmissione con stacchetti mirati e calibrati a seconda della situazione e del momento di programma. Inizialmente le veline erano 4, due bionde e due more.

Il tempo ha portato a una riduzione per motivi di format e durata, lo show è sempre inserito nel pre-serale di Mediaset. Per ragioni di palinsesto hanno dovuto ridimensionare tempi e personale. Siamo, dunque, ai giorni nostri in cui la velina è una consuetudine e un fenomeno pop. Ormai le ragazze che salgono sul bancone di Striscia, riescono a entrare nello show business italiano.

Striscia la Notizia, com’è diventata Eliette Mariangelo

Inizialmente non era così: la figura sembrava inedita nelle prime edizioni del programma e fra le ragazze c’era anche Eliette Mariangelo. Una delle prime veline che, con le sue forme conturbanti, si è fatta apprezzare per capacità nel ballo e presenza scenica. Oggi ha 56 anni e non rinnega quell’esperienza. Anzi, ha rivelato che le è stata molto utile per carpire i segreti di un mondo che, solo successivamente, avrebbe imparato a conoscere più da vicino: quello della moda.

Infatti, dopo aver calcato numerose passerelle da indossatrice, ha aperto un’agenzia di moda come manager: attività che, nel corso degli anni, le ha consegnato credibilità e successo. La ricordiamo, tuttavia, anche per la propria presenza in programmi cult come Drive In. Il programma di Antonio Ricci continua ad essere un buon trampolino di lancio per molti: in principio fu Eliette Mariangelo, poi vennero la Canalis, la Corvaglia e molte altre. “Striscia la Notizia”, oltre a sparigliare le carte, si dimostra essere una vetrina prestigiosa per tanti giovani ambiziosi.