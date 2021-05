Lo yoga è una disciplina millenaria che ha preso sempre più piede in occidente fino ad avere, dal 2014, una giornata dedicatagli dall’Onu, il 21 giugno. Più che uno sport è una filosofia di vita e con la sua diffusione sono aumentati i brand di accessori ed abbigliamento specializzati per praticarlo. Vediamo oggi quali outfit prediligere durante le lezioni per essere al top.

Lo yoga è sì un’attività fisica ma soprattutto una pratica che aiuta a respirare meglio, dormire più a lungo e profondamente, migliora l’equilibrio ed aumenta la flessibilità e l’elasticità del nostro corpo. Se questi ottimi motivi non vi bastano per intraprendere un nuovo percorso di salute, magari a convincervi saranno gli outfit chic e femminili delle nuove collezioni primavera – estate.

Nuovi e fantastici look per praticare lo yoga

Completo di Yoga Essential. Fonte: Instagram.Iniziamo con quello che probabilmente è il marchio d’abbigliamento femminile specializzato per lo yoga più conosciuto al mondo: Alo. Se si fa un salto sul sito ufficiale quasi certamente si trova qualcosa di cool, anche quando non lo si stava cercando. Nella prima immagine il top grigio airlift suit up bra costa 56 euro e gli hight-waist suit up leggings 97 euro. La sensazione sul corpo è quella di una seconda pelle e la tentazione sarà di non toglierli più.

Firmato Yoga Essential, il completo composto dal top Paloma e dai leggings a vita alta della linea Girlfriend Collective (seconda foto, costano rispettivamente 38 e 68 euro) è in tessuto morbido e traspirante. Si adatta al corpo alla perfezione senza antiestetiche linee ed è stato realizzato con materiale riciclato.

LEGGI ANCHE: Venerdì Look of the Day: sneakers old school! sneakers old school (chedonna.it)

Tutto floreale l’outfit di Your Yoga disponibile su base nera con diverse gradazioni e sfumature. Lo shop online copre tutto il mondo ed è di alta qualità, l’azienda fornisce anche servizi personalizzati su richiesta del cliente (come specificato sul sito). Il pantalone costa 45 euro ed il top è scontato ma non viene specificato il costo totale del set. Questo brand è l’ideale per chi apprezza colori accesi ed in generale uno stile più etnico.

Oceans Apart propone felpa e pantalone per chi vuole esporsi meno ma restare comunque comoda ed elegante per la lezione. La felpa è semplice e sia sui polsi che in vita ha il tessuto a costine ed una fascia laterale in raso con il brand, dettagli che la rendono un capo ideale anche per la vita di tutti i giorni. I pantaloni “petite” sono realizzati per le donne sotto l’1,63 m di altezza ed hanno le stesse misure di vita e fianchi delle taglie standard. L’intero set costa 159,99 euro.

Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta ma prima di ogni acquisto, ed iscrizione a corsi di yoga, bisogna essere pronte mentalmente a ricevere la pace che, come sappiamo, si trova dentro di noi.

Silvia Zanchi