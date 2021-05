Il trend degli occhiali da sole 2021 per la primavera – estate non potrebbe essere più chiaro: ecco da dove prendere ispirazione.

Gli occhiali da sole della bella stagione 2021 si dividono in due grandi categorie: quelli molto ampi, che coprono una buona percentuale del viso, e quelli minimal, che si adattano facilmente a qualsiasi tipo di outfit e che, in realtà, sono un classico che difficilmente passerà di moda.

A non passare mai di moda sono anche i consigli per scegliere un paio di occhiali da sole in base alla forma del viso: la forma delle lenti dovrebbe avere sempre caratteristiche opposte rispetto alla forma del viso.

Per fare un esempio, per un viso rotondo si dovrebbero scegliere occhiali dalla forma spigolosa, quindi rettangolari o poligonali: questo aiuterà a distrarre l’osservatore dalla forma troppo a palloncino del volto.

Al contrario, un viso dalla mandibola squadrata dovrebbe optare per modelli di occhiali da sole dalle linee morbide e sinuose, preferendo quindi modelli rotondi, ovali o a goccia.

Al contrario, però, chi ha un viso minuto non dovrebbe assolutamente mai scegliere occhiali di grandi dimensioni. Il rischio è di “sparire” completamente dietro le proprie lenti dando l’impressione di indossare gli occhiali di qualcun altro. Secondo lo stesso principio chi ha un viso molto ampio dovrebbe scegliere un paio di occhiali da sole ampi o di medie dimensioni, che coprano un’ampia porzione del viso.

Tendenze occhiali da sole 2021: dal retrò al minimal

A guardare gli occhiali da sole in voga in questa Primavera 2021 si avrà l’impressione che il mondo della moda soffra di grande nostalgia. Sono tornati di moda modelli anni Sessanta e colori pop che non avrebbero sfigurato sul naso delle super modelle anni Ottanta. Ecco tutti i modelli da tenere in considerazione!

Dolce e Gabbana: super retrò

Gli stilisti Dolce e Gabbana hanno sempre avuto una grande predilezione estetica per il fashion anni Cinquanta, soprattutto per quello italiano. Non stupisce quindi che, anche per gli occhiali da sole 2021, si siano ispirati a quel periodo storico.

Questi occhiali da diva dalla montatura particolare e dal vetro fumé sono perfetti pe chi ha un viso ovale ma non troppo stretto: sono occhiali piuttosto ampi, allargati ulteriormente anche dalla presenza di una montatura importante e vistosa.

Indossarli su un viso molto stretto, come quello di Sarah Jessica Parker, non sarebbe una buona idea.

Montatura sottile e originale

Dalla parte completamente opposta rispetto alla proposta di Dolce e Gabbana, ci sono gli occhiali dalla montatura sottile ma dalla forma assolutamente particolare.

Via libera allora a geometrie sorprendenti, discrete decorazioni metalliche sulle lenti, colori particolari per i vetri.

Anche nel modello di Chloé le dimensioni delle lenti sono importanti e, ancora una volta, questo modello non dovrebbe essere indossato da persone con il viso stretto o molto stretto.

Montature Pop ed esagerate

Quando si pensa al periodo d’oro del POP, cioè agli anni Ottanta, vengono in mente vistose montature in plastica dai colori assolutamente improbabili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

A cavalcare la tendenza anni Ottanta naturalmente è arrivata una storia appassionata di colori appariscenti, soprattutto nelle tonalità fluo e pastello: Chiara Ferragni. La più famosa influencer italiana ha infatti proposto una collezione di occhiali da sole rettangolari, con una montatura piuttosto spessa disponibile addirittura in verde fluo, un colore che Chiara ha indossato di recente anche per un paio di shorts (da copiare subito spendendo pochissimo!)

Montatura minimal e chic

Se qualcuno indosserebbe soltanto occhiali da sole giganteschi, in grado di coprire metà del viso e di attirare l’attenzione per la loro eccentricità, ci sono anche persone che preferiscono di gran lunga un look meno eccentrico e lineare.

Anche quest’anno (come ogni altro anno) rimangono assolutamente in voga gli occhiali dalla montatura minimal, talmente sottile da risultare quasi invisibile.

Naturalmente si potrà giocare con i colori e le fantasie anche su questo modello di occhiali: di certo però un paio di stanghette di quelle dimensioni non saranno mai eccentriche e vistose quanto quelle che abbiamo visto negli occhiali precedenti.

Gli occhiali minimal si adattano benissimo allo stile chic rock, anche perché sono stati indossati da generazioni e generazioni di rock star che hanno fatto la storia!