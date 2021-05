Lo stile chic rock è in grado di coniugare perfettamente l’anima aggressiva con il desiderio di comodità e unicità tipico di ogni donna dal carattere forte. Ecco come crearlo facilmente attraverso 5 capi must have.

Si potrebbe pensare che lo stile chic rock sia adatto esclusivamente a ragazze giovani o addirittura giovanissime, ma non è così.

Si tratta infatti di uno stile di abbigliamento estremamente versatile, che con pochi accorgimenti può essere indossato da donne di ogni età e soprattutto in diverse occasioni della giornata.

Il fil rouge di questo stile è costituito dal colore nero, dai continui riferimenti alla musica (rock, ovviamente), dall’ampio uso della pelle o dalla similpelle, dai jeans che andrebbero indossati rigorosamente skinny, strappati o in versione short e infine da un particolare attenzione ai dettagli.

I 5 must have per creare un perfetto outfit in stile chic rock

In questo breve elenco ci occuperemo degli elementi essenziali nella creazione di un outfit, ma bisogna necessariamente sottolineare che gli accessori meriterebbero un discorso a parte, estremamente approfondito.

Chi veste chic rock infatti tende ad esprimere la propria personalità attraverso l’utilizzo di moltissimi accessori, soprattutto gioielli d’argento e in stile etnico e occhiali da sole. Via libera, quindi, alla creatività e soprattutto all’espressione della propria personalità a 360°.

1 – La giacca di pelle

La giacca di pelle, o chiodo che dir si voglia, è un capospalla irrinunciabile per chi sceglie di vestire chic rock. Non importa che si tratti di un capo in vera pelle o similpelle, di una giacca corta o di un vero e proprio trench (molto impegnativo, in realtà): la giacca di pelle deve essere sempre assolutamente presente. Vanno benissimo anche i colori accesi e particolari, con una predilezione particolare per il rosso.

Dal momento che chi veste chic rock in genere è appassionato di musica, non è raro trovare giacche di pelle piene di patch delle band preferite, ma anche giacche ricamate e decorate nei modi più fantasiosi sono assolutamente in linea con questo genere di abbigliamento.

Acquistare una buona giacca di pelle può essere un investimento importante, ma c’è almeno da dire che si tratta di un capo da indossare in moltissime occasioni, e che si adatta a perfezione a moltissimi otufit.

2 – Le magliette delle band più famose

Un capo che può essere considerato l’hero piece di un look chic rock è la t – shirt nera con i loghi delle band più famose della scena rock internazionale. A questo proposito è bene fare una precisazione: in via di principio, e anche per rispetto degli artisti che si “portano in giro” nel proprio abbigliamento, le t-shirt non dovrebbero essere scelte esclusivamente in base alla loro grafica: provare ad ascoltare almeno qualche pezzo di un gruppo prima di acquistare una maglietta potrebbe essere un ottimo sistema per allargare i propri orizzonti musicali ed evitare brutte figure se un ragazzo dovesse approcciare con la classica frase “Ah, ti piacciono i Metallica, anche a me! Qual è la tua canzone preferita?!”

Tra i molti pregi delle t – shirt a tema musicale c’è il fatto che possono essere portate in qualsiasi modo: con le maniche o con il collo tagliato, strette in vita da un semplice nodo oppure addirittura modificate con complessi tagli e intrecci come viene mostrato in moltissimi tutorial su youtube.

3 – Jeans, in tutte le salse!

I jeans, spesso nel loro colore classico, ma anche neri e grigi, sono il capo ideale per completare un outfit chic rock.

Normalmente si preferiscono quelli skinny o a zampa di elefante, ma in realtà vanno bene tutti i jeans che ci facciano sentire a nostro agio.

Una caratteristica piuttosto comune ai jeans indossati in un look chic rock sono i tagli e gli strappi estremamente studiati ma all’apparenza casuali.

Naturalmente non c’è alcun bisogno di andare davvero in giro con un paio di jeans sbrindellati: se non ci si sente a proprio agio meglio scegliere jeans perfettamente interi.

Le giovanissime o le donne davvero in forma non resisteranno alla tentazione di creare un look rock o chic rock intorno a un paio di shorts di jeans, che sono letteralmente l’ideale nella stagione più calda.

4 – Gli stivaletti alla caviglia

Gli anke boots, cioè i tronchetti alla caviglia, sono la scarpa chic rock per eccellenza. Naturalmente il must have è costituito da un paio di stivaletti di cuoio nero dall’aspetto un po’ usurato, ma potrebbero risultare un po’ anonimi.

Via libera allora a stivali borchiati, decorati, ricamati e chi più ne ha più ne metta.

Questo tipo di scarpa si adatta perfettamente a essere indossata sotto ai jeans skinny, ma può essere sostituita tranquillamente da un paio di décolleté con tacco alto o da un paio di anfibi dal sapore militare.

5 – Make up e accessori a tema

Come già detto, i dettagli costituiscono una parte importantissima nella creazione di un look chic rock originale. Per questo motivo sarà importante scegliere accuratamente orecchini e collane: via libera alle collane etniche, che costituiscono l’anello di congiunzione tra lo stile chic rock e il boho chic.

Per quanto riguarda il make up, sul viso si dovrebbe optare sempre per occhi smokey e labbra intensamente colorate, mentre sulle unghie non dovrebbe mai il nero.

Se il total black sulle unghie potrebbe risultare un po’ eccessivo, soprattutto per le donne abituate a una manicure più tradizionale, la soluzione c’è sempre, adottando piccoli tocchi di nero su manicure nude o neutre.