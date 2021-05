Senza Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez si mette in mostra: strepitosa

Ignazio Moser è all’Isola dei Famosi, ma che cosa sta facendo la sua dolce metà, Cecilia Rodriguez, senza di lui?

Ignazio Moser, come i telespettatori più attenti sapranno bene, fa parte del cast dell’Isola dei Famosi. Quest’edizione, la prima che vede Ilary Blasi nel ruolo di padrona di casa, sta per giungere al termine ma i colpi di scena non sembrano affatto mancare. Soprattutto quelli che riguardano il mondo esterno.

Non è di certo un mistero che il concorrente abbia una relazione, nata sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5, con Cecilia Rodriguez e che lei sia molto gelosa di lui. Per questo motivo i loro fedeli sostenitori sono curiosi di sapere come sta vivendo lei questa separazione. La risposta è presto data dai profili social di lei. Account che, a causa del suo lavoro di modella e influencer, aggiorna tutti i giorni.

Cecilia Rodriguez senza Ignazio Moser ha deciso di buttarsi a capofitto nel lavoro e il suo ultimo post, dove promuove un brand, mostra tutta la sua bellezza. Bellezza in comune a tutti i membri della sua famiglia, non per niente sua sorella maggiore è Belen Rodriguez.

Cecilia Rodriguez senza Ignazio Moser: la sorella di Belen pensa solo al lavoro

Cecilia Rodriguez, mentre il suo Ignazio Moser è all’Isola dei Famosi, ha scelto di “mettersi in mostra”, pubblicando uno scatto che fa parte del suo lavoro che mostra agli utenti della rete tutta la sua bellezza. La sorella minore di Belen, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, in assenza del suo compagno, ha deciso di buttarsi a capofitto nel mondo del lavoro. Tant’è che ha già uscita la sua nuova linea di costumi e a breve vedrà la luce anche la linea ideata in collaborazione con i suoi due fratelli Belen e Jeremias.

Cecilia senza Ignazio, tra l’altro lei di recente ha avuto un botta e risposta con Andrea Iannone e Pierpaolo Pretelli, sembra trovare consolazione soltanto sul lavoro, decidendo di condividere con i suoi fedeli sostenitori gli scatti realizzati per le ultime campagne promozionali, dove appare più bella e in forma che mai. In attesa di poter riabbracciare, si spera dopo la finale dell’Isola dei Famosi, il suo Ignazio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Sicuramente Ignazio e Cecilia formano una delle coppie più amate del pubblico del piccolo schermo, che non attende altro che rivederli di nuovo insieme e più innamorati che mai, ma nel frattempo lui è continua senza sosta la sua esperienza in Honduras mentre lei sfoggia tutta la sua bellezza nel bel paese.