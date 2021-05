Non hai queste scarpe? Allora il tuo guardaroba è interamente da rivedere

Sono i pilastri imprescindibili, le scarpe senza cui una donna non può certo pensare di avere un guardaroba degno di questo nome: scopriamole insieme.

Borse e scarpe, le due grandi passioni di ogni donna devota alla moda e al glamour.

Non c’è cappotto o pantalone acquistato che dia la stessa gioia di una borsa o di un paio di scarpe nuove. Ne copriamo tante di entrambe le categorie, modelli di ogni genere e colore ma una domanda sorge spontanea: in tanta abbondanza abbiamo i pezzi veramente indispensabili?

Tra borse e scarpe esistono infatti dei modelli must have considerati veri e propri pilastri imprescindibili di ogni guardaroba degno di questo nome.

Oggi ci occupiamo in particolare del settore scarpe: quali sono le calzature che ogni armadio femminile dovrebbe per forza annoverare? Scopriamolo insieme.

5 scarpe che ogni donna dovrebbe avere

Ogni stagione porta con sé i modelli must have anche nel settore calzature. La primavera 2021 è stata ad esempio la stagione delle slingback, modello portato da Chanel sulla cresta dell’onda e poi ripreso pressoché da qualsiasi marchio.

Altri modelli sono però dei veri e propri evergreen, scarpe che cambiano magari in qualche dettaglio ma restano sempre e comunque i must have di ogni donna. Noi ne abbiamo selezionate cinque, quelle a nostro parere veramente imprescindibili.

Décolleté nere – Le metti sotto un vestito, una abito lungo ma anche sotto jeans e pantaloni più o meno formali. Insomma, le metti sempre. Come si può pensare di non possedere le classiche pumps nell’altrettanto classico nero?

Sneakers – A ognuna il suo modello, dalle basse in tela a quelle più sportive dei grandi marchi. Oramai però non si può concepire una vita senza scarpe da ginnastica, calzature ad oggi perfettamente equiparate a quelle di alta moda e quantomai versatili.

Sandalo gioiello – Possono esser bassi o con tacchi vertiginosi, ciò che conta è che giochino su oro, argento, platino e pietre più o meno colorate che consentono loro di dare un tocco chic e raffinato a ogni genere di outfit.

Tronchetti – A contare non è qui tanto il tacco quanto l’altezza della calzatura sulla caviglia. Si tratta di una scarpa senza dubbio più invernale ma capace di donare un tocco casual a qualsiasi look regalando al contempo tanta, tantissima personalità. Bellissimo sotto gonne di tutte le lunghezze ma attenzione se avete gambe non troppo slanciate o un po’ massicce.

Stivali alti – Possono arrivare sotto il ginocchio ma anche sopra nella variante cuissard. Qualche tempo fa li mettevamo anche con i jeans dentro: oggi questa moda è un po’ passata ma un bello stivale rende speciale anche l’abito più basic dell’intero guardaroba.

Esaminate ora la vostra scarpiera: avete questi cinque modelli? Se la risposta fosse no, be’, impugnate la carta di credito!