Antonino Spinalbese vuota il sacco su Belen Rodriguez: ‘É lei che mi ha spinto a farlo’

Antonino Spinalbese è venuto allo scoperto, rivelando per la prima volta che cosa Belen Rodriguez lo ha spinto a fare.

Antonino Spinalbese è noto al pubblico del piccolo schermo e non per essere il nuovo compagno della showgirl Belen Rodriguez. A differenza sua, però, Antonino è molto riservato e nonostante i due stiano insieme da diversi mesi non ha mai rilasciato alcuna intervista o tantomeno preso parte a qualche evento pubblico, ma ha sempre preferito restare dietro le quinte e lontano dai riflettori.

Di recente però, Spinalbese ha stupito tutti in quanto ha deciso di venire allo scoperto e raccontarsi per la prima volta al grande pubblico. Per farlo ha scelto di rilasciare una lunga intervista a Granelli-La serie, raccontando anche che cosa la sua compagna lo ha spinto a fare come in questi mesi trascorsi insieme lei gli abbia letteralmente sconvolto la vita. In positivo, si intende.

Antonino Spinalbese è venuto allo scoperto su Belen Rodriguez, sottolineando come lei in questo tempo trascorso insieme abbia sempre creduto in lui e nelle sue potenzialità.

Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese parla per la prima volta: “Sono fortunato”

Il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, che di recente l’ha presa in giro su Instagram, ci ha subito tenuto a sottolineare quanto si ritiene fortunato in quanto lei è stato in grado di spingere fuori tutto il suo potenziale. Potenziale che prima di incontrarla tendeva un po’ a nascondere, ma che ora ha avuto modo di potersi esprimere liberamente.

“Sono stato molto fortunato” ha esordito Antonino Spinalbese durante il corso dell’intervista. “Belen ha buttato fuori quello che avevo dentro di me“ ha poi confidato. “Lei ha creduto in me. Lei mi ha dato il coraggio di buttarmi. Mi ha dato la grinta. E io la ringrazierò sempre. Mi ha rubato il cuore e la mente” ha dichiarato, lasciandosi andare anche a qualche confessione in merito al nuovo progetto che sta per lanciare.

“Ho iniziato a disegnare abiti unisex, a breve andremo a selezionare i tessuti” ha rivelato Antonino, che come la sua compagna ha scelto di lanciarsi nel campo della moda. “Non sono solo un fotografo. Instagram, ad esempio, mi ha dato la possibilità di mettere insieme un po’ tutte le mie passioni” ha poi concluso, rivelando di essere più carico che mai per questo nuovo progetto che lo vede protagonista.

Belen Rodriguez ha spronato Antonino Spinalbese ad essere la migliore versione di se stesso. Lei, probabilmente, aveva colto fin dal primo momento il potenziale che c’era in lui. Potenziale che, grazie al suo incoraggiamento, è riuscito a venire fuori ed ora lui è pronto a dimostrare al mondo intero ciò che sa fare davvero. Spinalbese riuscirà ad eguagliare il successo della Rodriguez nel campo della moda? La linea di costumi lanciata con Cecilia, ricordiamo, ha fatto il record di vendite.