Cerchi un rimedio naturale per la tua pelle? Te ne proponiamo uno straordinario a base di frutta. Risultati soddisfacenti già dalla prima applicazione. Provalo subito!

La natura ci offre i migliori alleati per la nostra bellezza. Frutta, verdura e ortaggi sono ricchi di principi attivi che nutrono bene la pelle. Basta conoscere tutte le potenzialità di questi cibi e sfruttarle al meglio per la nostra salute.

Tutte noi dovremmo seguire un programma quotidiano di beauty care. Detersione e idratazione sono due step fondamentali per la cura della pelle. Ma c’è un altro passaggio cruciale, ovvero la rimozione di cellule morte e sebo in eccesso. In tal senso, aiuta un buon prodotto esfoliante, da applicare 1-2 volte a settimana.

Per liberare la pelle da tutte le impurità possiamo usare uno scub oppure un tonico esfoliante. Sono due prodotti, leggermente diversi, ma entrambi efficaci per liberare i pori, prevenendo così la comparsa di brufoli e punti neri. Lo scrub è ideale per un trattamento d’urto. Il tonico esfoliante, invece, è più delicato, ha proprietà emollienti ed è perfetto per le pelli più sensibili.

In questo articolo vogliamo svelarti i segreti per uno scrub fatto in casa a base di frutta, 100% naturale. Scopriamo insieme come si prepara in pochi passaggi.

Ecco il rimedio naturale per una pelle liscia come velluto

E se pensavi che la frutta fosse buona solo da magiare ti sbagliavi. Grazie ai suoi principi attivi è un alleato prezioso per la cura della pelle. Puoi preparare a casa degli ottimi scrub, seguendo delle ricette facili e veloci.

Prima di dirti come prepararne uno specifico per il viso, vogliamo fare delle raccomandazioni. In generale, quando applichi qualsiasi scrub, fai attenzione al contorno occhi e alle labbra. Sono punti molto sensibili ed è bene non applicarvi il prodotto. Inoltre, ricorda di stendere il tuo scrub anche sul collo. Infine, pratica dei piccoli massaggi circolari per favorire una buona esfoliazione.

Detto questo, vediamo insieme come si prepara uno scrub viso fai-da-te alla fragola. Schematizziamo tutti i passaggi.

Ingredienti:

1 cucchiaio di zucchero di canna

1 cucchiaio di olio di mandorle dolci

5 fragole di media grandezza

Procedimento: Lava le fragole con acqua corrente. Lasciale sgocciolare per 1-2 minuti e poi asciugale bene, una ad una. Fatto questo, mettile in una ciotola e, con una forchetta, inizia a schiacciarle fino ad ottenere una crema. Aggiungi poi un cucchiaio di zucchero di canna e amalgama bene. Successivamente, aggiungi un cucchiaio di olio di mandorle dolci, molto apprezzato per le sue proprietà emollienti.

Applicazione: Ottenuto un composto senza grumi, stendilo sul viso in modo uniforme. Massaggia di tanto in tanto delicatamente, con piccoli movimenti circolari. Lascia in posa il prodotto per una decina di minuti e, poi, risciacqua con acqua tiepida. Infine, asciuga bene il viso.

Alla fine del trattamento la tua pelle sarà più liscia e compatta, pronta per essere idratata con una crema specifica. Le fragole, un po’ come tutti i frutti rossi, sono ricche di flavonoidi, che aiutano a regolare l’attività cellulare e a contrastare i primi segni del tempo.

Puoi preparare lo scrub così come descritto e applicarlo 1-2 volte a settimana. Vedrai che i risultati saranno visibili già dopo il primo trattamento. Avrai la garanzia di un prodotto naturale, che sfrutta tutte le proprietà benefiche delle fragole. Cosa aspetti allora? Provalo subito e, magari, facci sapere!