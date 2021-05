Alba Rohrwacher, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Alba Rohrwacher, nota attrice italiana, ha preso parte a quasi tutti i più importanti film del periodo contemporaneo: carriera e curiosità.

Alba Rohrwacher è una delle attrici più interessanti del panorama contemporaneo. Il valore aggiunto è una mimica facciale incredibile, che restituisce sempre una dose maggiorata di emozione e sentimento: occhi profondi e scavati che scrutano nell’animo degli interlocutori e fanno breccia nel pubblico scena dopo scena.

Nome: Alba Rohrwacher

Età: 42

Data di nascita: 22 febbraio 1979

Luogo di nascita: Firenze

Segno zodiacale: Pesci

Professione: attrice

Altezza: 167 cm

Peso: 56 Kg

Profili social: Instagram

Alba Rohrwacher carriera

La sua filmografia è piuttosto vasta, ma l’attrice non si concede facilmente: accetta solo progetti di una certa rilevanza. Ricordiamo fra gli altri lavori come “The place” o “I fantasmi d’Ismael” piuttosto che l’ultimo “Lacci” per la regia di Daniele Luchetti. Un mosaico di tessere che la vede sempre in prima linea nel cercare di catturare la platea con armi comunicative non convenzionali che lasciano spazio all’approfondimento e all’introspezione.

Ha più volte detto di amare il proprio lavoro perché le offre l’opportunità di impersonare chiunque senza essere nessuno in particolare: vestire i panni semplicemente di Alba è un duro compito, specialmente quando vieni costantemente rimandata ad un personaggio, lei però non è schiava dei suoi ruoli: ama metabolizzare, introiettare ed estroiettare in un processo di affermazione e identificazione lento che passa da film a film.

Nel dettaglio 49 apparizioni sul grande schermo e 6 in televisione tra lungometraggi e serie televisive: celebre – anche per il successo di quel prodotto – l’interpretazione ne “L’amica geniale”. I riconoscimenti non mancano: due David di Donatello, due Nastri d’Argento e altrettanti Golden Globe. Percorso ancora in evoluzione il suo, Alba – come impone il suo nome – è in grado di “rinascere” artisticamente reinventandosi ogni giorno.

Vita privata e Instagram

La vita privata è solita tenerla lontano dai riflettori: lontano dal clamore mediatico, coltiva una relazione duratura con il regista e sceneggiatore Saverio Costanzo, figlio del celebre conduttore Maurizio e la giornalista Flaminia Morandi. L’uomo ha due figli, avuti dalla precedente relazione con Sabrina Nobile, conduttrice televisiva. La Rohrwacher appare poco sui social: ha un profilo Instagram con appena 1566 follower. Nonostante la sua natura piuttosto refrattaria all’universo telematico, la propria fanbase è sempre solida e crescente. Presenza costante nel mondo della settima arte.