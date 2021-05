Geppi Cucciari, la comica e attrice molto apprezzata dal pubblico è molto attenta al proprio aspetto fisico, scopriamo come ha perso i chili di troppo.

Tutti hanno notato la forma fisica perfetta in tv di Geppi Cucciari, non è passato certo inosservata. La nota conduttrice non che comica ha dato una svolta alla sua vita ha deciso di perdere i chili di troppo ma solo seguendo una dieta mirata o affiancando anche una regolare attività fisica? Scopriamo a questo punto il segreto di Geppi Cucciari e come ha perso i suoi chili in eccesso.

Geppi Cucciari e la dieta: come ha peso i chili di troppo

Mari Giuseppina Cucciari, ma nota al pubblico del grande schermo come Geppi Cucciari è una famosa comica, conduttrice televisiva e radiofonica che trasmette sempre allegria, incanta tutti anche con la sua autoironia.

Ha avuto sempre gran successo, anche con l’ultimo programma Che succ3de? Un’artista semplice ex cestista è arrivata anche al campionato di serie A2 con la Virtus Cagliari. Ma come ha fatto Geppi a perdere i chili di troppo, è bastato solo seguire una dieta dimagrante? Scopriamo.

La comica già in passato ha deciso di concentrarsi di più sulla sua salute, cambiando tipo di alimentazione, facendo ricadere la scelta su cibi sazianti e salutari. Diversi anni fa ha rilasciato un’intervista a Famiglia Cristiana dove la comica afferma di aver seguito un’ alimentazione specifica affiancando ad una regolare attività fisica.

Quello che ha spinto Geppi a perdere peso è dare un cambiamento al suo aspetto fisico, voleva ritornare in splendida forma. Infatti la comica afferma che voleva ritornare a giocare a basket, ma a causa di un problema al ginocchio, il medico disse che la situazione si era aggravata a causa del suo peso. Quindi le disse che se voleva giocare a basket doveva dimagrire! Geppi da quel momento ha deciso di seguire una dieta mirata, ma dopo una serie di controlli ho scoperto che doveva limitare sia cibi lievitati che latticini. Sotto consiglio medico ha iniziato un percorso dimagrante, assumeva cibi particolari, sani e sazianti.

Ha iniziato a sostituire il latte vaccino con quello di soia, poi ha limitato l’assunzione di pasta non più di 4 volte volte al mese, ma non quella di grano duro ma integrale. Quindi il suo corpo ha iniziato a cambiare e ha perso peso. Non solo, con una dieta specifica, Geppi Cucciari ha iniziato ad eliminare i lipidi, carboidrati assumendo più proteine. A rinunciato alla pasta che lei mangiava tutti i giorni. Il vero cambiamento fisico si ha nel 2010, seguendo per 40 giorni una dieta particolare, per poi tornare alla normalità seguendo una dieta salutare.

Poi con il passare degli anni, ha perfezionato la sua forma fisica, che continua a farlo praticando molto sport. La madre insegnava educazione fisica e quindi Geppi ha sempre svolto regolarmente sport. Pratica Zumba, pilates e Tabata così da bruciare calorie, ma non fa solo questo la comica pratica anche normali esercizi, cross fit, be che dire ormai il corpo è sempre in cotante allenamento.