Samantha e Alessio di Uomini e Donne: il gesto speciale dopo la scelta

Come prosegue la storia di Samantha Curcio e Alessio Cennicola di Uomini e Donne? Ecco cos’è successo dopo la scelta.

Samantha Curcio è stata la prima tronista curvy di Uomini e Donne ed è riuscita a lasciare il segno tra i telespettatori. Anche se non sempre sono riusciti a capire l’atteggiamento assunto da lei durante tutto il suo intero percorso al Trono Classico. Percorso che si è concluso nelle scorse ore, perché la tronista ha scelto di iniziare una storia d’amore con Alessio Cennicola, il suo corteggiare.

Il ragazzo, non appena ha saputo di essere la scelta, ha prontamente risposto di sì. Felice, al settimo cielo, di essere riuscito a fare breccia nel cuore della Curcio, ma il pubblico del piccolo schermo, dopo la bellissima scelta trasmessa ieri su canale 5, è curioso di sapere come sta proseguendo la relazione tra i due. Visto che i tronisti che li hanno preceduti in questa stagione, fatta eccezione per Davide Donadei, hanno deciso di terminare poco dopo la fine della loro permanenza nel programma la storia che avevano iniziato.

E’ successo lo stesso anche a Samantha e Alessio dopo Uomini e Donne o i due stanno ancora insieme?

Uomini e Donne: Samantha Curcio e Alessio Cennicola dopo la scelta

Il primo selfie di coppia di Samantha e Alessio solo per voi ❤ #UominieDonne pic.twitter.com/USkWV31oO9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 10, 2021

Certo, bisogna considerare che la storia d’amore tra Samantha Curcio e Alessio Cennicola è iniziata davvero da poco. In quanto la registrazione della puntata, è avvenuta davvero poco prima della messa in onda su canale 5. I due stanno insieme da poco più, o poco meno, di una settimana. Per questo motivo è facile cogliere una certa gioia nei loro occhi.

Dopo il percorso a Uomini e Donne, e la sorpresa fatta dopo la scelta, i due appaiono sui rispettivi profili Instagram più felici che mai. Alessio, infatti, ha caricato una breve clip in cui è intento a brindare al fianco della sua nuova compagna sotto le note di Tutta la notte, la canzone di Sangiovanni, allievo e concorrente di Amici 20, utilizzata come colonna sonora della loro scelta.

La storia tra loro due sembra proseguire a gonfie vele e insieme appaiono più felici e affiatati che mai ed il pubblico del piccolo schermo spera che questa giovane coppia possa proseguire sempre in questo modo il loro cammino nella vita di tutti i giorni, che diventa una bella sfida da superare dopo l’esperienza fatta negli studi Elios di Roma.

Samantha e Alessio dopo Uomini e Donne sembrano intenzionati più che mai ad andare fino in fondo con la loro storia d’amore.