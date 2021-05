Unghie perfette per Cecilia Rodriguez. La bellissima modella argentina incanta tutti su Instagram, con una manicure sobria e raffinata, giusta per la primavera. Scopri subito di più!

E’ iniziata ufficialmente la bella stagione! Le temperature sono più miti e viene voglia di uscire, trascorrere del tempo con le amiche, fare un giro di shopping e, magari, intervallare con un aperitivo al bar.

Certo, siamo ancora un po’ limitati a causa dell’emergenza sanitaria, ma c’è voglia di ripartire! Vogliamo riappropriarci della quotidianità e, il modo migliore, è ripartire dal nostro look! Via gli abiti invernali pesanti e largo a mise più fresche e sbarazzine, in tinte pastello. Stesso discorso per la manicure. Le unghie si vestono di nuovi colori, più cangianti, che ci mettono buonumore.

Le vip di casa nostra fanno scuola, sui social, in materia di look e stili. Chiara Ferragni, ama giocare spesso con le sue unghie. Stesso discorso per Giulia De Lellis, che sfoggia una nuova manicure ogni 2-3 giorni. Che dire poi di Barbara D’Urso? Passa con grande abilità dalle tinte scure a quelle fluo!

Insomma, tutte pazze per le unghie! Anche Cecilia Rodriguez non resiste al fascino della manicure. Scopri l’ultima che ha scelto e, magari, prendi spunto!

Unghie Cecilia Rodriguez: perfette, lunghe ma non troppo

La bellissima modella argentina è seguitissima sui social media. Su Instagram vanta 4,3 milioni di follower. Ama condividere con loro momenti della sua quotidianità, condensati in scatti fotografici bellissimi ed intensi.

Proprio come sua sorella Belen, anche Cecilia è molto attenta all’immagine. Cura tutto del suo look, dai capelli al trucco, dall’abbigliamento agli accessori passando per la manicure.

Per questo inizio di primavera Cecilia ha sfoggiato unghie in stile nude, non troppo lunghe, perfette da abbinare ad ogni mise, da quella più ricercata a quella più casual. La showgirl ha postato su Instagram uno scatto con la nuova manicure in primo piano, mentre tiene tra le dita una margheritina bianca.

LEGGI ANCHE –> Unghie da Vip: il nuovo stile di Giulia De Lellis che vi farà innamorare, giusto per la primavera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Ai follower è piaciuto molto lo scatto. C’è chi ha cercato di interpretare il significato nascosto dietro la margherita stretta tra le dita di Cecilia. “Nel linguaggio dei fiori – ha scritto Daniela – la margherita ha il significato dell’amore fedele, puro ed eterno e della pazienza. Buona Domenica, tenera Chechu !!!”. “M’ama, non m’ama io giocavo così! Ps: lui ti ama tanto come del resto tu buona domenica” – ha commentato invece Simona.

Con unghie come quelle di Cecilia Rodriguez si va sempre sul sicuro! Il colore nude può essere una giusta pausa dallo smalto semipermanente. Però fai attenzione! Una manicure di questo tipo deve essere ben curata, altrimenti si passa in un secondo alla trascuratezza.

Se non sei abile con il fai-da-te, affidati alla tua estetista di fiducia. Se non hai ancora le idee chiare per la prossima manicure, magari ispirati a questa di Cecilia Rodriguez!