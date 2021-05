Belen Rodriguez incinta, confessione stupefacente: “Non me lo chiedete più”

Belen Rodriguez, incinta della figlia Luna Marie, frutto del suo amore con Antonino Spinalbese, si lascia andare ad una confessione inedita.

Belen Rodriguez si gode la gravidanza in attesa di poter conoscere la piccola Luna Marie, frutto del suo amore con Antonino Spinalbese. La showgirl argentina continua ad essere molto presente sui social e, negli scorsi giorni, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha svelato quanti chili ha preso in sette mesi di gravidanza.

Sempre bellissima e in splendida forma, con il pancione in vista, Belen è ancora più bella. I fans, curiosi di scoprire i segreti della sua forma fisica, le chiedono spesso quanti chili abbia preso. La Rodriguez ha così deciso di soddisfare la curiosità dei suoi 10 milioni di followers.

Belen Rodriguez, quanti chili ha preso con la gravidanza: la showgirl svela tutto

Mentre sponsorizzava alcune creme, di fronte all’insistenza dei followers che le chiedono continuamente quanti chili abbia preso, Belen ha vuotato il sacco. “E non me lo chiedete più, 8 chili ho perso…”.

Dopo essersi resa conto dell’errore commesso, si è corretta: “Questo è il mio inconscio che parla. Non ‘perso’, preso. Me lo chiedete tutto il tempo e io da ragazza sincera che sono vi rispondo: ho preso 8 chili in 7 mesi”.

Belen, poi, aggiunge: “Quindi vorrà dire che ne prenderò almeno altri 3… Poi vorrà dire che farò una bella dieta. …E farò tanta plin plin”.

La showgirl argentina si sta così godendo gli ultimi mesi di gravidanza circondata dall’amore del figlio Santiago che non vede l’ora di conoscere la sorellina, del compagno Antonino Spinalbese che diventerà padre per la prima volta, di mamma Veronica e papà Gustavo che attendono di poter inondare d’amore la piccola Luna Marie e del fratello Jeremias e della sorella Cecilia, pronti a fare gli zii per la seconda volta.

Alla nascita di Luna Marie manca sempre meno e la famiglia Rodriguez-Spinalbese è pronta ad accogliere la piccola principessa dando il via ad un capitolo meraviglioso della loro vita.