Noi italiani siamo i migliori del mondo in molti settori e, in fondo, lo sappiamo ma dovremmo ricordarcelo più sovente. Il Made in Italy è un certificato di garanzia per l’eccellenza artigiana anche nel settore calzaturiero ecco perché oggi vi mostro cinque sandali gioiello must-have tutti italiani.

Piacerebbe a tutte risplendere di luce propria ma in caso servisse un “aiutino” ecco che i sandali gioiello sono brillanti e pronti all’uso. Vediamo insieme cinque modelli italiani tra i quali scegliere (tutti diversi per forma e materiali) questa primavera – estate.

Cinque sandali gioiello italiani must-have

Uno dei modelli più comodi di Baldinini è il sandalo nude in suede e strass (455 eduro) con cinturino alla caviglia e punta tonda aperta. L’incrocio dei listini vede due preziose ed eleganti tonalità intrecciarsi come in un gioco di onde. La cura del dettagli del Signor Gimmi è inconfondibile.

Nella prima immagine la proposta è però di un altro brand italiano molto famoso: Casadei. Il sandalo matrix argento e oro è sofisticato, caratterizzato da piccole fasce intrecciate in jutalax naturale. Tocco distintivo, le micro borchie, adatte ad un tacco grosso, che conferiscono anche uno stile un po’ rock.

Il modello “Roma platinum” di Milletrecento è ultra flat e costa 140 euro. Particolarmente adatto al giorno, è raffinato grazie agli elementi in Swarovski cuciti a mano sul cuoio, italiano, of course. I fiorellini dorati e la suola traspirante (con gomma antiscivolo) rendono questo sandalo completo. La sera al mare si possono lasciare i tacchi in camera ed essere ugualmente chic così.

Sergio Rossi ha creato un sandalo dalla punta quadrata (vista praticamente ovunque, in Instagram ed in città) con paillettes, in pelle, spallina singola, decorazione sul listino con grandi cristalli, chiusura alla caviglia con fibbia, suola in pelle e tacco medio. Difficile resistere… Il prezzo è di 595 euro. Ottimo per un aperitivo con le amiche o un cocktail dopo cena.

Per una serata danzante, il sandalo alto di Semicouture è la scelta giusta. Le fascette sul davanti con dettaglio di strass rettangolari color crystal, e la forma, ricordano un classico modello anni Venti (costano 299 euro).

Silvia Zanchi