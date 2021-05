Valentina Vignali, modella, influencer e cestista ha perso ben 19 chili in un anno e mezzo senza dieta: ecco come ha fatto.

Ben 19 chili in un anno e mezzo sono quelli che ha perso Valentina Vignali, modella, influencer da 2,3 milioni di follower, e cestista nata a Rimini ma attualmente residente a Roma.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello due anni fa dove ne aveva presi 10 durante i due mesi di permanenza nella casa di Cinecittà la testimonial di Victoria’s Secret Italia si è messa al lavoro e li ha ripersi tutti con gli interessi. Ma come ha fatto?

Il segreto che ha permesso a Valentina Vignali di perdere 19 chili non consiste in una dieta ma in un piano nutrizionale come ha spiegato alla Gazzetta.it. Scopriamo di cosa si tratta e in cosa consiste.

Ecco come Valentina Vignali ha perso 19 chili senza dieta

Alta 183 centimetri e 68 chili il suo peso forma, Valentina Vignali oggi ne pesa 67, vanta forme strepitose. Ma dopo la sua partecipazione al Grande Fratello due anni fa è stata vittima di body shaming per aver preso 10 chili nella casa di Cinecittà.

E la cestista non si è fatta travolgere dalle provocazioni sui social ma ha reagito focalizzandosi subito sull’obiettivo, ovvero perdere peso in maniera sana ed efficace.

Una remise en forme basata, sotto stretto controllo medico, su un’alimentazione sana e tanto allenamento. Ma qual è il segreto che ha permesso alla modella di perdere ben 19 chili? Non una dieta ma un piano nutrizionale come si legge su Gazzetta.it.

In particolare a seguire la Vignali in questo programma è stato il dottor Marco Ciambotta inventore di un “metodo nutrizionale che fornisce strategie pratiche per la vita di tutti i giorni”.

Quindi non si tratta di una dieta, dove si può cadere nell’effetto yo-yo, ovvero perdere e riprendere peso velocemente, ma di un piano nutrizionale che significa un “approccio sano all’alimentazione da mantenere per tutta la vita”.

LEGGI ANCHE –> Ecco cosa mangia Jennifer Lopez per avere un fisico così a 51 anni: i segreti della sua dieta

Un percorso che le ha permesso di perdere 19 chili: da 86 è arrivata a 67 ma lo ha fatto lentamente e in maniera costante. Quali sono allora queste sane abitudini?

1) Eliminare cibi spazzatura. Quelli industriali, ipercalorici e poveri di nutrienti.

2) Eliminare spuntini fuori pasto. Mangiando in maniera regolare nei 3 pasti principali ha eliminato tutti gli spuntini fuori pasto.

3) Un pasto principale deve avere il 50% di verdure, 25% di carboidrati e il 25% di proteine (queste sono fondamentali anche a colazione).

4) Allenamento costante. La Vignali si allena 6 giorni su 7 e 3 volte a settimana pratica solo attività cardio. Nel week-end va in campo con la squadra per giocare la partita di basket. E gli altri giorni liberi pratica attività di palestra, come i pesi, per sviluppare massa muscolare e forza ed è seguita da un personal trainer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Allenamento e piano nutrizionale sono fondamentali per mantenere la pelle del corpo elastica e il corpo tonico. Parola di Valentina Vignali.

(Fonte: Gazzetta.it)