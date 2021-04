Se vi siete chiesti cosa mangia Jennifer Lopez per avere un fisico così a 51 anni: ecco i segreti della sua dieta.

La vediamo sul palco ballare e cantare, sfoggia un fisico da capogiro, poi scopriamo l’età anagrafica e ci chiediamo come sia possibile che a 51 anni Jennifer Lopez sia meglio di una ventenne.

Quali sono i suoi segreti per essere sempre al top? Ci sarà solo lo zampino di madre natura o anche la bellissima JLo avrà i suoi trucchetti di bellezza che forse noi comuni mortali non conosciamo?

Intanto partiamo dalla dieta e scopriamo cosa mangia Jennifer Lopez, quali sono le sue abitudini alimentari senza dimenticare che l’attrice, cantante e ballerina fa anche tanta attività fisica.

Ecco quale potrebbe essere la dieta tipo di Jennifer Lopez

Vi siete mai chiesti cosa mangia Jennifer Lopez per avere un fisico tale a 50 anni e rotti? Bè noi sì, e infatti siamo andati a scoprire come potrebbe essere una sua giornata tipo a livello alimentare.

Un fisico che incanta e che possiamo notare grazie ai post che la star pubblica spesso su Instagram dove può vantare la bellezza di 151 milioni di follower. Ma quali sono i suoi segreti di bellezza?

Di sicuro tanta tanta attività fisica unita a un regie alimentare ben preciso che nel corso degli anni si è adattato a seconda delle esigenze specifiche del momento. Ad esempio dopo la gravidanza gemellare JLo ha scelto una dieta vegana.

Ma scopriamo invece come può essere attualmente una sua giornata tipo a livello alimentare. Secondo quanto si apprende dalla Gazzetta dello Sport Jennifer Lopez non salterebbe mai la colazione.

A quanto pare la rivista statunitense People dichiara che la scelta di JLo per iniziare la giornata sia orientata verso smoothie con fragole, mirtilli, lamponi, yogurt greco, miele, succo di limone e ghiaccio.

Tra le particolarità la cantante non beve caffè mentre predilige acqua e limone di mattina. Non solo, di acqua la Lopez ne beve assai. Almeno 7 bicchieri al dì, a dirlo è Dodd Romero il suo trainer. Insomma, tra i suoi segreti di bellezza c’è di sicuro l’idratazione.

Inoltre, la bella JLo è una sostenitrice degli spuntini fra un pasto e l’altro, in questo modo non arriva a pranzo e cena affamata. In particolare sceglie frutta secca come le noci.

E ora scopriamo cosa mangia Jennifer Lopez a pranzo. Generalmente predilige il pesce come salmone o spigola e di contorno sceglie delle verdure sia crude che cotte come broccoli, zucchine, peperoni. In alternativa consuma un’insalatona con ad esempio cavolo, semi di zucca, feta, succo di limone e olio extra vergine d’oliva.

Infine, a cena opta per del petto di pollo grigliato ad esempio con un contorno di cavoletti di Bruxelles o un’altra fonte proteica insieme alla quinoa. Il suo piatto preferito? Riso e fagioli perché è la pietanza della sua infanzia. Inoltre, gradisce sia il maiale che il pollo, specialmente se preparati in stile portoricano. Non dimentichiamo poi, che JLo preferisce cenare presto, intorno alle 18.30 come i suoi bambini, in questo modo favorisce la digestione.

E gli sgarri? Ogni tanto se li concede visto che la star è anche un’amante dei dolci. I suoi preferiti sono i cookies al cioccolato o frutta secca.