“Elettra Lamborghini si è fatta condizionare”: ex naufraga delusa dopo l’Isola

Elettra Lamborghini avrebbe deluso un’ex concorrente dell’Isola dei Famosi che non ha potuto fare a meno di confidare il tutto.

Elettra Lamborghini è una delle opinioniste scelte dall’Isola dei Famosi. Sempre con il sorriso sulle labbra e mai senza peli sulla lingua, la cantante di Musica e il resto scompare dice sempre ciò che pensa. Questo, in maniera inevitabile, può rischiare di non piacere proprio a tutti. E’ il caso di una ex naufraga di quest’edizione che non ha apprezzato i commenti che Elettra ha fatto sul suo percorso durante il corso del reality show di canale 5, in quando la Lamborghini ha affermato che è stato un bene che abbia lasciato il programma e non faccia più parte del cast. Di chi stiamo parlando?

Di Daniela Martani! Che, intervistata da SuperGuidaTv, ha mostrato tutto il suo dispiacere nei confronti dell’opinionista, sospettando che si sia fatta condizionare da altri giudizi esterni sulla sua persona.

Daniela Martani delusa da Elettra Lamborghini: “Non me lo aspettavo”

Daniela Martani è rimasta delusa dalle parole che Elettra Lamborghini ha riservato per lei dopo la fine di quest’esperienza. Esperienza che, secondo il suo parere, sarebbe andata bene in quanto non ritiene di aver fatto brutte figure durante il corso delle settimane trascorse in Honduras.

LEGGI ANCHE –> Cecilia Rodriguez glissa su Francesco Monte e fa una gaffe con Ilary Blasi

“Ha detto che è un bene che sono tornata a casa in Italia. Ci sono rimasta un po’ male“ ha confidato l’ex concorrente di Ilary Blasi. “Non me l’aspettavo da Elettra Lamborghini. Anche perché siamo unite dalla scelta etica di non mangiare carne” ha aggiunto, anche se questa scelta etica non ha nulla a che fare con il suo percorso all’interno del programma. “Ovviamente con questo non voglio dire che dovevo per forza esserle simpatica. Forse si è lasciata condizionare anche lei“ ha considerato.

“A me non sembra di aver fatto una brutta figura sull’Isola. Anzi, per come sono di solito sono stata molto tranquilla. Non me l’aspettavo“ ha poi concluso facendo riferimento alla sua permanenza all’interno del programma. “Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi mi hanno difesa e so che a loro è dispiaciuto che io fossi uscita. Magari più avanti avrò modo di chiarire con Elettra Lamborghini”.

Para encontrar algo que valga la pena en tu vida , tienes que perderte… esto es lo q hay si me preguntan pues…🙋🏽‍♀️ ogni tanto nella tua vita ti devi perdere per capire cosa vale davvero…. ecco cosa mi sta succedendo se qualcuno si stesse domandando…. pic.twitter.com/ecVBd9zoV6 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) April 15, 2021

Elettra, che di recente ha fatto un importante annuncio, avrà modo di chiarire quanto accaduto con Daniela Martani? Staremo a vedere.