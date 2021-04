Gabriele Costanzo, il figlio di Maria De Filippi e di Maurizio ha una fidanzata storica: ecco le dichiarazioni di Maria su di lei.

Maria De Filippi ha raccontato il rapporto che ha con il figlio Gabriele Costanzo, avuto grazie ad un adozione insieme al marito Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi da qualche anno deve dividere l’amore del figlio con un’altra donna, la fidanzata di Gabriele. Ha difatti rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù parlando del rapporto che la lega al figlio Gabriele e alla fidanzata.

Maria De Filippi sulla fidanzata di Gabriele: “L’ho vista una volta”

Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù svelando come si svolgono le sue vacanze estive. Tra i racconti delle serate con Maurizio Costanzo e con gli amici di una vita, la conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per Te ha parlato anche del rapporto che la lega al figlio Gabriele e alla fidanzata.

Tra le tante cose, la moglie di Maurizio Costanzo ha parlato anche dell’adorato figlio Gabriele e della sua fidanzata, Francesca Quattrini che ha da poco compiuto 23 anni e si è pure laureata!

Maria De Filippi ha ammesso che, nonostante sia stata una madre presente, ha sempre lasciato il giovane libero di fare le sue scelte e di farle con cognizione.

Sia in amore che nella vita privata, Maria non è stata e non lo è neanche oggi una mamma invadente. La conduttrice più amata di Mediaset ha ammesso: “Il nostro legame è stato cementato dal fatto che, quando lui era ragazzo, ci siamo parlati molto […] io per Gabriele sono una certezza nella vita: lui sa che io ci sono sempre”.

Parlando nel dettaglio della fidanzata del figlio: “L’ho vista una sola volta. Non sono una mamma impicciona […] Sono molto serena: quella è la vita loro, sono i fatti loro, non devono essere i miei. Mio figlio ha il diritto e la capacità di scegliere la persona di cui innamorarsi”.